明起至週五氣溫回升 北台灣週末迎8℃低溫

遊客的語調藏不住好心情，和大家分享這驚喜瞬間，南投縣仁愛鄉合歡山1日接近中午時間突然降下冰霰，還有遊客興奮在車窗前堆起小雪人。2日清晨，海拔3850公尺的玉山北峰也再度化身銀白世界，積雪厚度大約一公分，受到大陸冷氣團影響，北部、東北部及東部天氣偏冷，各地早晚寒意明顯，不過週二白天起氣溫將會逐漸回升。

氣象署科長劉宇其表示，「到了禮拜二白天，一直到禮拜五的白天這一段時間，氣溫上逐步的回暖，而且這個幅度來說算是相當明顯。下一波天氣比較大的轉變，預計會在禮拜五的晚上到禮拜六，另外一波冷空氣又下來影響到我們。」

週二起回溫轉晴，全台各地天氣大多穩定，水氣逐漸減少，僅有東半部仍有零星短暫雨。氣象專家吳德榮提醒，根據最新模式模擬顯示，週五晚間起鋒面抵達，北台灣溫度下滑，週六到下週一將有另一波強冷空氣南下，強度以強烈大陸冷氣團的機率最高，本島平地最低溫可能下探8度℃。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮說明，「台北的觀測站，應該是有機率掉到12℃以下，那但是在北台灣的這個平地的部分，有地方降到8℃左右，算是比前面兩波都要強的一波冷空氣。」

吳德榮也指出，距離週末仍有一段時間，各國模式持續調整中，冷氣團強度的變化還需要持續觀察，不過由於週二到週五回溫明顯，冷暖落差大，所以這波冷氣團報到時，民眾會冷得很有感，外出務必做好保暖。

