明起訪陸4天！李在明新年首訪強調重視中韓關係 1/5會習近平

南韓總統李在明將於1月4日至7日對大陸進行國事訪問。訪問前夕，李在明於青瓦台接受大陸《央視新聞》專訪，李在明透露本次訪問大陸目的在於最大限度減少或消除以往存在的矛盾或誤解，使兩國牢固確立為相互助力彼此發展的關係。

本次訪問是李在明將辦公地點搬回青瓦台後首次接受媒體採訪。 （圖／翻攝《央視新聞》）

南韓總統李在明訪問大陸前夕接受《央視新聞》「高端訪談」專訪，1月2日晚間播出。本次訪問是李在明將辦公地點搬回青瓦台後首次接受媒體採訪，他表示，此舉表達了南韓政府對中韓關係的重視。

將大陸作為2026年新年首訪的目的地，李在明透露，此訪的目的是最大限度地減少或消除以往存在的矛盾或誤解，推動中韓關係躍升並發展到新階段，使兩國牢固確立為相互助力彼此發展的關係。

據韓媒此前報導，三星電子會長李在鎔、SK集團會長崔泰源、現代汽車集團會長鄭義宣、LG集團會長具光謨等200多名南韓企業家將組成經濟代表團，隨同李在明訪問大陸。該代表團由南韓大韓商工會議所牽頭組織，此次訪問大陸是該機構自2019年12月以來時隔約6年再次組織大規模訪陸代表團。

李在明認為 中韓領導的會晤應當爭取一年舉行一次。 （資料照／《美聯社》）

對於這一安排，李在明表示，近年來，大陸經濟取得了大幅增長與發展，在技術和資本方面，已經在很多領域領先南韓。他希望在AI和高新技術產業等領域，通過建立新的平等合作關係，打造有利於雙方發展的合作型經濟關係。

李在明表示，南韓和大陸的經濟增長戰略具有相似性，這固然會形成競爭關係，但另一方面也存在著廣泛的合作空間。他認為若能在競爭中發掘合作領域，又通過合作提升各自實力，就能構建起相輔相成的關係，既助力大陸可持續發展戰略，又促進南韓的增長戰略。

李在明認為在安全領域與美國合作是不可迴避的現實。 （資料照／《美聯社》）

在南韓，有「安美經中」的說法，也就是「安保靠美國，經濟靠中國」。對此，李在明認為在安全領域，與美國合作是不可迴避的現實，但這並不意味著，中韓關係將走向對立，這對南韓的國家利益毫無益處。

他表示，在力所能及的範圍內，南韓應當與大陸盡可能實現共存與合作，積極深入地尋找彼此互利共贏的空間，不斷挖掘新的合作空間。他認為，中韓領導的會晤應當爭取一年舉行一次。當前國際環境複雜嚴峻，越是如此，越需要通過頻繁對話，共同探尋新路徑，謀求更好的發展之道。

據悉，李在明將於4日至7日對大陸進行國是訪問，將是其就任總統後首次訪問大陸。抵達北京後將與大陸領導人會談，並出席國宴、旅華韓僑座談會等活動。《韓聯社》報導，李在明於5日與習近平舉行會談，兩人將就韓半島和平與無核化事宜進行探討。之後於6日至7日前往上海，期間將參觀日本殖民統治時期的大韓民國臨時政府舊址。

