明起試營運！桃機第三航廈北廊廳開放8登機門 年增580萬旅次服務

桃園機場第三航廈北登機廊廳12/1啟用。翻攝交通部次長林國顯臉書



出國旅客有機會享受新航廈！施工多年的桃園機場第三航廈，北登機廊廳明天（12／1）將開始試營運，將有助現在已經十分擁擠的桃園機場運作彈性，交通部次長林國顯表示，北登機廊廳新增北側8個大型登機門，可以增加桃機一年580萬人次的服務能量。

桃園機場第三航廈北登機廊廳12/1啟用。翻攝交通部次長林國顯臉書

桃園機場第三航廈北登機廊廳12/1啟用。翻攝交通部次長林國顯臉書

全長738公尺、挑高達13公尺的桃園機場第三航廈北登機廊廳，預計12月1日開始試營運，林國顯興奮地在臉書貼出許多照片，他表示非常高興。

桃園機場第三航廈北登機廊廳12/1啟用。翻攝交通部次長林國顯臉書

林國顯指出，第三航廈北登機廊廳啟用後，將新增北側8個大型登機門，可以增加桃機1年580萬人次的服務能量，未來整體第3航廈可以1年新增4500萬人次，讓機場的能量及服務水準大幅提升超過1年8000萬人次。

廣告 廣告

桃園機場第三航廈北登機廊廳12/1啟用。翻攝交通部次長林國顯臉書

林國顯也說明，第三航廈登機空間由國際知名設計師羅傑斯（Richard Rogers）團隊設計，空間設計風格與以往的候機室完全不同，採高挑透明通透的設計，讓光線跟金色夕陽餘暉可以透過玻璃帷幕照進候機大廳，目前知名咖啡品牌及餐飲店都已經進駐，希望帶給旅客嶄新體驗。

桃園機場第三航廈北登機廊廳12/1啟用。翻攝交通部次長林國顯臉書

桃園機場第三航廈北登機廊廳12/1啟用。翻攝交通部次長林國顯臉書

根據規劃，第三航廈北登機廊廳從第二航廈D10候機室繼續延伸，將新增編號D11到D18共8個登機門。北廊廳的出發層在3樓、抵達層在4樓，出發從第二航廈D10登機門銜接D11；抵達旅客離機後，可經電扶梯或電梯前往4樓，再回到第二航廈辦理入境。

更多太報報導

延燒多棟！香港大火駭人影片曝光 容祖兒「前度」路過直擊

香港8摩天樓燒成人間煉獄 殉職勇消身分曝...僅37歲！進地下室半小時失聯

30萬粉網黃拉上衣露胸「把自己賣掉」 好市多：禁止她再入場！警也出手查了