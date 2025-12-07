明起變天東北季風增強 北北基宜轉涼局部降雨

氣象署預報員鄭傑仁指出，「明天東北季風增強，迎風面有局部大雨發生的機會，北部及宜蘭整天的溫度會下降，而其他地區早晚的溫度還是偏涼，而週三這天東北季風稍微減弱，各地氣溫會回升。」

鄭傑仁續指，「但要留意日夜溫差大的部分，而下一次東北季風增強的時間，預計落在下週末，到時候溫度下降都會比較明顯。」

氣象署表示，明（7）日起將有2波東北季風南下，低溫大約會來到攝氏16到19度。

北北基跟宜蘭地區會有明顯降雨，星期六就會有第2波東北季風報到，目前預測可能是今（2025）年入冬以來最強的冷空氣，中部以北低溫會落在14到16度。