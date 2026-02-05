明起變天「半個台灣有雨」！寒流急凍這2天探7度 回暖時間曝

記者蔣季容／台北報導

一週溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

好天氣要結束了！中央氣象署今（5）日表示，明天晚上受到寒流影響，溫度下滑，最冷時間點是週日至下週一清晨，台南以北、宜蘭僅9至11度，局部地區不排除剩下7度。明天受到鋒面影響，北部、東半部及中南部山區會有降雨情況，中南部平地也會有零星飄雨。

氣象署預報員賴欣國指出，明天白天高溫比今天低一些，北部及宜蘭約21至24度，東部23至26度，南部25至29度。明晚起溫度明顯下滑，週六北部清晨約16度，晚間僅剩12度。而此波寒流最冷時間是週日至下週一清晨，台南以北及宜蘭僅9至11度，局部地區可能會再低2度，其餘地區約11至13度，預計下週一白天略為回升，下週二寒流減弱，氣溫才會明顯回升。

降雨方面，賴欣國提到，明天鋒面通過，北部、東半部及中南部山區會有降雨情況，中南部平地也會有零星飄雨，週六水氣仍偏多，北部、東半部、恆春及中南部山區都有降雨情形，週日桃園以北、東半部地區及西半部山區有零星雨。

未來降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

賴欣國表示，下週一至週二水氣又減少，僅東半部及恆春有零星短暫雨，不過雲量仍偏多。到了下週三、四又有一波東北季風或大陸冷氣團南下，北部、東半部及恆春又有降雨，其他地區多雲到晴。降雪方面，週末2天北部及宜蘭1500公尺以上高山、中部及花蓮2500公尺以上高山有降雪機率。

