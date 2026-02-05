明起變天 周末寒流南下 高山再度飄雪

暖陽即將從明天起「周休3日」，改由鋒面及寒流接力來襲。中央氣象署今天(5日)提醒，這波寒流威力最強的時間點將落在周日到周一清晨，最低溫只剩個位數，而且1,500到2,500公尺的高山也會再度飄雪。

台灣在4日「立春」前後迎來的小陽春即將於6日開始翻臉，屆時受到鋒面通過的影響，除了中部以北及東半部地區降雨機率會增加之外，緊接在鋒面後頭的寒流也將於周末接力南下，導致各地氣溫明顯下滑。

氣象署氣象預報中心技正謝佩芸5日提醒，週四各地高溫還可以來到攝氏25度以上、甚至30度；週五鋒面通過，高溫也會稍微下降到22-26度；但週六隨著寒流來襲，北台灣的氣溫也將如墜崖式下滑，而且越晚越冷，中南部也會逐漸降溫到20度；尤其週日到周一清晨，將是這波寒流威力最強的時間點。謝佩芸說：『(原音)周末將會有一波明顯的寒流南下，最冷的時間就在禮拜天到禮拜一的清晨。因此整個溫度的變化非常、非常地劇烈，禮拜天的氣溫跟禮拜五比起來，各地整天都明顯地偏冷，尤其在北台灣連白天的高溫可能都在(攝氏)12、13度，中部地區白天的高溫可能也在15度以下，南部的高溫也大概只有18度以下；然後要提醒大家這段時間，很多地方都會出現10度以下的低溫，包括中部以北地區、可能南部比較內陸近山區，都有機會來到個位數的低溫！』

所幸9日白天起，這波冷高壓就會逐漸出海，但是北台灣高溫依舊不到15度，中南部也不到20度，直到10日各地才會短暫回溫，但11、12日又有一波強烈東北季風兵臨城下，而且不排除升級為冷氣團。

另外要留意的是，周六寒流南下，也會為迎風面的北台灣、東半部到恆春半島帶來局部短暫雨，西半部山區也會有短暫雨；雖然水氣到周日就會稍微趨緩，但桃園以北、東半部地區及中南部山區仍會有些零星降雨。­而且周末兩天，除了高山路面容易結冰，北部及東北部1,500公尺以上的高山，還有中部及東部2,500公尺以上的高山也有降雪的機率；沿海同樣風強浪大，從事高山活動或海域活動的朋友都要注意安全。

至於4日晚間生成的今年第2號颱風「西望洋(國際命名PENHA)」，預估未來將朝西通過菲律賓群島，對台灣沒有直接影響。(編輯：楊翎)