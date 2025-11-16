明起較強東北季風報到 低溫將下探15℃

秋天的芒草披上金衣，在陽光下隨著微風輕輕擺動，把握週日的舒適天氣，西半部和離島多雲到晴，適合出門走走，迎風面桃園以北及東半部雲量則逐漸增多，偶爾會有一些短暫雨，17日週一開始，一波較強的東北季風報到，天氣將由北向南明顯轉涼。

氣象署氣象預報員張承傳說明，「過往的話低溫的部分，都會區大概在20度上下，那這一波的話，低溫的部分像台北來到16度，所以這一波確實是跟過往相比是比較偏強的，不過目前來看冷空氣的強度跟過去來比有稍微比較修弱的趨勢，所以大致上就是以東北季風的等級為主。」

廣告 廣告

氣象署說明，北邊的冷高壓南下，帶來比較強的東北季風，所以從17日開始，北部和東北部氣溫會率先下降，17、18日，也就是週一週二這兩天，因為水氣偏多，迎風面的基隆北海岸、大台北山區和宜蘭地區會有局部大雨，溫度回升有限，其他地區早晚也涼。

一直要到21、22日東北季風稍微減弱，氣溫才會回升，未來幾天各地都要留意溫度下滑，低溫下探15、16℃，空曠地區不排除更低。

張承傳表示，「週二、週三一整天到週四的話，清晨天氣都是比較偏冷，預計在台南以北跟東北部的低溫，在這段時間會降到15、16度左右，那其他地區也大概在17到19度，那到了週五週六氣溫才會慢慢逐漸回升。」

冷空氣一路向南推進，各地將逐漸轉涼，有氣象專家指出這波是進入秋冬以來最強的冷空氣，提醒民眾做好保暖，早晚更要留意溫差的變化。