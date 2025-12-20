明起連2波境外污染物襲台 環境部：耶誕節前南部空品多亮橘燈

〔記者黃宜靜／台北報導〕今日吹東風，環境部提醒，西半部位於背風側，污染物易累積；馬祖及金門受中國東南沿岸影響，污染物濃度較高，宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、竹苗、高屏空品區為「普通」等級；中部、雲嘉南空品區及馬祖、金門為「橘色提醒」等級。明日起東北季風增強，預估未來一週將有2波境外污染物影響台灣空氣品質，預估至25日南部地區空氣品質多為橘色提醒等級。

根據環境部空氣品質預報資訊顯示，今日環境風場為偏東風，西半部位於背風側，擴散條件稍差，污染物易累積。宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、竹苗、中部、高屏空品區為「普通」等級，中部局部地區短時間達橘色提醒等級；雲嘉南空品區及馬祖、金門為「橘色提醒」等級。

環境部提醒，昨日中國上海至山東一帶PM2.5小時濃度約100-180微克／立方公尺，污染物持續累積，明日東北季風增強，境外污染物隨東北季風南下影響台灣空氣品質，預估清晨至上午北部地區PM2.5小時濃度可能達40至50微克／立方公尺，午後境外污染物隨東北風持續往南移動，全台空氣品質多為橘色提醒等級。預計22日境外影響趨緩，竹苗以北地區空氣品質逐漸改善至普通等級，南部地區位於下風處，空氣品質仍為橘色提醒等級。

環境部續指，24日東北季風再增強，另一波東北風可能挾帶境外污染物移入，全台空氣品質為普通至橘色提醒等級，待25日境外趨緩，空氣品質可望改善至普通等級。

