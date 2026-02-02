明起連4天回暖轉乾！週末恐迎強冷氣團探11度 北東下週再降溫

氣象粉專「天氣風險WeatherRisk」表示，週二白天起冷氣團逐漸減弱，水氣減少。（圖／翻攝自臉書，天氣風險 WeatherRisk）

明天（3日）清晨大陸冷氣團影響，各地天氣偏冷，中部以北及宜蘭低溫約13、14度，南部及花東低溫約15至17度，白天起大陸冷氣團減弱，氣溫稍回升，接下來幾天各地為多雲到晴。不過，週末鋒面通過及另一波大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團南下，中部以北、東北部及東部天氣明顯轉冷，北部、宜蘭低溫下探11度。

氣象粉專「天氣風險WeatherRisk」表示，週二白天起冷氣團逐漸減弱，水氣減少，各地天氣漸轉好。除東北角至東部地區仍有局部短暫陣雨外，其他地區轉多雲到晴。氣溫部分，大臺北與東部因雲量仍多，溫度回升有限，高溫約21至22度、低溫約14度左右；中南部高溫約24～26度、低溫約15～16度。

粉專說明，週三至週五（4日至6日）為偏東風至東南風且水氣偏少的環境，預測各地以晴時多雲、較穩定的天氣為主；僅迎風面花東地區雲量稍多有短暫雨機會。另一方面，各地氣溫回升，預測北部至東部高溫約23～24度，低溫約14～17度；中南部高溫約25～28度，低溫約15～18度，清晨輻射冷卻作用仍明顯，沿海空曠、近山郊區可能出現局部低溫。

週末隨著鋒面通過，新一波冷空氣再度南下，北部與東部最快週五晚間起陸續轉陰有雨天氣，氣溫逐步下滑轉冷；中南部降雨則以山區為主，但也將逐步轉涼偏冷。氣溫方面，各地低溫有機會下探至約12～14度。下週日（8日）水氣減少，天氣轉穩定，除東部及恆春半島偶有短暫雨，其他地區大致為多雲到晴。

氣象署指出，這波冷空氣預計影響到下週一（9日）清晨，白天起氣溫略微回升，10日各地大多為多雲到晴，僅東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。不過，11日、12日又有另一波冷空氣南下，北部及東北部氣溫下降；此外，北部、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨。

