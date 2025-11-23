明起郵局開放「臨櫃領普發1萬」！ 首週依身分證尾數單雙號分流

中華郵政配合普發現金政策，提供「登記入帳」、「ATM領現」及「郵局領現」多管道，並舉辦抽獎活動。（圖／黃耀徵攝）

全民普發1萬元上路，中華郵政明天（11月24日）起開放1294間郵局櫃檯領現，首週將採單雙號分流措施，除附贈特製精美紅包袋，同時舉辦抽獎活動，臨櫃領現獎品總價值150萬元，有機會抽中百貨、超市禮券，邀請民眾共襄盛舉。

中華郵政公司配合政府「全民+1 政府相挺」普發現金政策，提供「登記入帳」、「ATM領現」及「郵局領現」多管道，讓民眾輕鬆領取普發現金1萬元。普發現金除可登記入帳郵局帳戶外，11月17日起全台3180台郵局ATM提供全天候服務，11月24日起更開放可於郵局櫃檯領現，民眾可於各地郵局儲匯營業時間臨櫃辦理，服務範圍遍布全台城鄉及離島地區。

中華郵政公司提醒，民眾到郵局櫃檯領現，務必攜帶發放對象的健保卡；如由他人代領，代領人須另攜帶具照片的身分證明文件（例如健保卡、身分證或居留證）。

郵局臨櫃領現注意事項。（圖／翻攝自財政部官網）

中華郵政公司指出，為紓解窗口領現人流及縮短顧客等候時間，11月24日至29日領現首週，依臨櫃領取人身分證號或居留證統一證號尾數實施單、雙號分流措施，「尾數單號」民眾請於星期一、三、五辦理；「尾數雙號」民眾請於星期二、四、六前往臨櫃辦理；另65歲以上年長者及身心障礙人士將優先引導至友善服務/無障礙窗口辦理。

此外，中華郵政公司也提供數位引導，民眾可用「行動郵局」APP線上取號，縮短臨櫃等待時間。而配合臨櫃領現，中華郵政公司還提供特製「郵政寶寶」紅包袋，贈送臨櫃領現民眾，除可供置放現金外，亦可紀念收藏。

中華郵政公司亦推出加碼活動，民眾不論是選擇郵局帳戶登記入帳、ATM或臨櫃領現，只要完成指定任務或登錄活動網頁，就有機會抽中百貨、超商、量販店禮券等實用好禮，讓民眾領現還能享驚喜。

