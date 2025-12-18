明起降溫轉雨一路濕到週末！這天東北季風再增強 未來一週天氣曝

生活中心／黃依婷報導

週五週六高壓迴流偏東風環境，南方水氣持續向北移入。（圖／翻攝自Windy.com）

今（18）日東北季風影響，桃園以北及東半部有局部短暫雨，其中宜蘭降雨最為明顯，累積雨量來到大雨等級，新竹以南為多雲到晴；各地早晚較涼，低溫約15至19度，白天北部、東北部及東部也偏涼。氣象粉專也提醒，週五週六各地有短暫陣雨，容易下雨天氣將持續至週末。

氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」發文，週五週六高壓迴流偏東風環境，由於南方水氣持續向北移入，各地多雲至陰，普遍有短暫雨情形，尤其東北部、東部及中南部山區容易有局部較大雨勢發生，天氣較為不穩定，氣溫略下降，日間高溫約21到24度；夜間低溫則沒有太大變化。

「天氣風險 WeatherRisk」表示，週日到下週一受到東北季風再增強影響，環境逐漸轉乾，天氣轉為穩定，除了北部及東半部雲多仍有局部短暫陣雨外，其他地區多雲到晴。北部及東北部仍然偏涼，其他地區因太陽逐漸露臉，日間高溫反而有回升的趨勢，南部地區高溫可達26到27度，但日夜溫差較大。

「天氣風險 WeatherRisk」表示，下週二到下週三東北季風先減弱再增強，迎風面北部及東半部地區仍為陰天，局部降雨天氣，氣溫轉涼；中南部地區多雲到晴，日夜溫差大。

