明起降溫！這天再迎入冬「最強冷空氣」 恐探10度以下

本週將有2波東北季風南下。圖／鏡週刊提供

今（7）日清晨受到「強輻射冷卻效應」影響，平地最低氣溫仍在11度左右，截至5點平地最低氣溫包括新竹關西鎮10.7度、苗栗西湖鄉畜試北區分所11.4度、苗栗造橋鄉11.5度，各地區平地最低氣溫約在12至16度，至白天氣溫逐漸回升，最高可達30度，溫差相當大；不過氣象專家指出，明（8）日上午起將有一波「東北季風」增強、水氣增多，另外第2波冷空氣將於週六（13日）傍晚開始南下，將達「大陸冷氣團」標準。

今（7）日清晨各地受「輻射冷卻」影響，部分地區出現11度低溫，多數平均落在12至16度；整體各地晴朗穩定，白天氣溫持續回升、舒適微熱，東半部偶有零星飄雨的機率，各地區氣溫為北部16至27度、中部12至30度、南部13至30度、東部15至28度，仍須注意早晚溫差。

白天地面吸收太陽輻射，到了夜晚若晴朗無雲，地表熱能持續逸散，降溫幅度大。圖／中央氣象署

週一首波東北季風南下！北部、東半部有大雨發生機會

不過氣象專家吳德榮指出，根據最新模式模擬顯示，明（8）日上午起「東北季風」逐漸增強，迎風面水氣增多，北部、東半部轉有局部短暫降雨的機率，屆時氣溫下降，北台轉涼、中南部白天舒適早晚涼，週二（9日）上半天北部、東半部仍有雨，下半天季風漸減弱，降雨逐漸減緩。

至週三、四（10、11日）天氣好轉，各地晴時多雲，東半部偶有局部短暫降雨的機率，氣溫續升，白天舒適微熱、早晚涼；週五（12日）迎風面水氣略增，北海岸、東半部有局部短暫降雨的機率。

第2波冷空氣這天報到！將達「大陸冷氣團」標準

至於入冬最強冷空氣，根據最新歐洲模式模擬顯示，週六（13日）傍晚開始南下，水氣由乾轉濕，將影響至下週一（15日），強度將觸及「大陸冷氣團」標準，本島平地的最低氣溫亦將挑戰10度以下，水氣則轉為乾冷。

本週將有2波東北季風南下，其中週日（第2波）將達「大陸冷氣團」標準。圖／翻攝自林老師氣象站

對此，氣象專家林得恩也表示，繼明日首波東北季風南下，第2波冷空氣預計於週日（14日）開始，屆時東北季風增強並大範圍顯著降溫，強度更有機會達今年首波大陸冷氣團強度，代表中央氣象署所屬台北站的最低溫會達攝氏14.4度以下，應注意保暖工作。



