明起雨區擴大！週末3地防大雨「北東濕涼到下週」 高山有望下雪

今天（18日）東北季風影響，迎風面基隆北海岸、宜蘭地區及大臺北山區有短暫雨，容易有局部較大雨勢，其中宜蘭降雨較為持續，甚至有局部大雨發生的機率。氣象署表示，明後天（19日、20日）南方雲系北移，各地雲量降雨機率增加，有局部短暫陣雨，下週日（21日）東北季風再增強，3地區有局部較大雨勢發生機率。

氣象署指出，明後天東北季風減弱，但南方雲系北移，各地雲量降雨機率增加，有局部短暫陣雨；下週日、下週一（22日）東北季風影響，桃園以北、宜花地區及恆春半島有局部短暫雨，臺東地區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴；其中21日基隆北海岸、宜蘭地區及大臺北山區有局部較大雨勢發生的機率。

氣象署說明，下週二（23日）東北季風稍減弱，基隆北海岸、東半部地區、恆春半島及大臺北山區仍有局部或零星短暫雨；下週三（24日）起至下週六（27日），受東北季風增強影響，桃園以北、宜花地區及恆春半島有局部短暫雨，臺東地區有零星短暫雨。

氣象粉專「林老師氣象站」補充，週五至週六南方雲系接替北抬，南部、東部及東南部會有局部短暫陣雨，其它地區亦有零星短暫雨；由於環境不穩定，加上水氣偏多，臺灣各地降雨機會都有提高趨勢，中部以北及花蓮以北3500公尺以上的高山有零星降雪、固態降水或結冰的機率；若有安排上山賞雪活動，請注意自身保暖防寒，留意路面溼滑。

