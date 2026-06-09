明起雨漸趨緩！週五新鋒面再接力 週末全台有雨

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中央氣象署發布特報，今明迎降雨高峰。（示意圖／東森新聞）





劇烈豪雨大範圍襲台，中央氣象署因應「0608滯留鋒面及西南氣流豪雨事件」，起動較大規模及較劇烈豪雨的加強預報作業。氣象署預報員朱美霖指出，由於目前滯留鋒面正位於台灣正上空，加上南側伴隨強烈的暖濕西南氣流強勢灌入，全台各地的天氣極度不穩定，今日（9日）白天到明日清晨將是這一波大雨影響最為顯著、雨勢最密集的關鍵「降雨高峰期」，西半部與東北部民眾務必嚴加戒備。

短延時強降雨猛烈

預報員朱美霖在最新記者會中指出，這波滯留鋒面帶上由於對流發展極為旺盛，雲頂高度發展得非常高，導致海峽與南海一帶常有中小尺度的對流系統移入陸地，這類中小尺度對流系統移入時，往往會帶來極度猛烈的短延時強降雨、雷擊以及強陣風等劇烈天氣。

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根據氣象署實測統計，今日清晨在桃園新屋區就出現了顯著的短延時豪雨，時雨量甚至在短時間內達到至68.5毫米。截至下午3時30分為止，全台累積雨量便以高雄市六龜區的216.5毫米居全台之冠。

截至今日下午6點累積雨量。（圖／中央氣象署）

高屏防大豪雨致災

針對未來24小時的雨量分布預測，氣象署指出，全台灣各縣市包含澎湖群島在內，普遍都有局部大雨以上的發生機率，其中又以西半部地區的降雨最為顯著。

中部地區包括台中、南投、雲林與嘉義縣山區，預估累積雨量約在150到300毫米之間，最需要高度戒備的則是南部地區，高雄市與屏東縣的山區受到暖濕西南風的迎風面地形加強作用影響，累積總雨量預估將直接上看200至340毫米，已實質達到局部「大豪雨」等級的致災風險，由於強降雨容易導致山區土質鬆動，民眾必須嚴防坍方、落石以及溪水暴漲。

週五新一波鋒面接力

關於未來一週的降雨趨勢與趨緩時間點，氣象署表示，週三（10日）白天起鋒面將有逐漸南移的趨勢，降雨熱區會稍微偏向在中南部與花東地區。到了週四（11日）鋒面將進一步南移至巴士海峽，屆時除了中南部仍有局部大雨機率外，其他各地的劇烈雨勢將迎來短暫的停歇與減緩趨勢。

不過預報員朱美霖特別強調，短暫趨緩後，週五至週六（12日至13日）台灣上空預期又將有「下一道滯留鋒面」再度接力建立，全台整體的降雨趨勢又會再度增多。氣象署呼籲，大雨影響期間路面濕滑、能見度低，低窪地區應嚴防水患，民眾也應避免前往山區活動。

【本文由東森新聞提供，未經授權，請勿轉載！】

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