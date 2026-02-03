明起領表登記！高雄綠營議員初選進入白熱 旗鼓鹽三角態勢浮現

【互傳媒／記者 范家豪／高雄 報導】 民主進步黨高雄市議員黨內初選明天起展開登記，隨著各選區競逐升溫，多個選區已呈現緊繃態勢。以第六選區（旗津／鼓山／鹽埕）為例，近期社群與新聞留言區討論度攀升，除政見與行程曝光外，「不要分票」「顧大局」等語彙也成為常見攻防框架。

孰悉選情的專業人士表示，觀察彙整近兩月網路聲量結構顯示，李喬如呈現「穩定型聲量」，以在地服務、活動宣傳與民生政策溝通累積曝光，正面敘事多聚焦基層服務到位與長期信任黏著；但也同時出現「世代交替／長期連任疲乏」的討論框架，並偶有過往言論被翻出檢視、福利政策被簡化為「撒幣」等質疑。

簡煥宗則屬「事件驅動」聲量，在初選站隊、政治表態與動員節點互動明顯升高，正面敘事偏向問政深度與政績型溝通；負面框架常見「派系／代理人」貼標、以及交通施工與建設衝突引發的「執政包袱」指控，另需留意留言區互嗆與截圖外流造成中間選民反感風險。

林哲弘在此期間以系列圖卡、短影音與媒體曝光帶動聲量成長，正面評價集中在數位能力、議題翻譯與務實治理形象；但也面臨跨區認識度落差、可行性驗證，以及「分票／破壞團結」在同溫層被操作的壓力。

針對「你是來亂的」「不要分票」等聲音，林哲弘近日在臉書回應，強調「黨內初選哪來的分票」，並主張每一位民意代表都應接受新的民意檢驗；他也表示「顧大局不是顧某個人的位置，而是顧住整個選區的未來，顧住新世代的來臨」，呼籲回到制度與政策本身討論。