明起颱風、東北季風夾殺！海上、陸上警報恐接連發

鳳凰颱風來勢洶洶，不只日本氣象廳將其評為「強烈」，台灣中央氣象署也提醒民眾要防颱，氣象署指出，明（10）日颱風接近與東北季風相互影響，整個台灣東側慎防豪雨，預計明日下半天可能發布海上颱風警報，接著週二（12日）可能發布陸上颱風警報。週三（12日）颱風預計以輕颱強度通過台灣，雨勢擴到中南部，雨有顯著緩和可能要等到週五（14日）。

明起鳳凰颱風、東北季風到 海上、陸上警報可能接續發布

臉書粉專「報天氣 - 中央氣象署」說明，鳳凰颱風擾台機率大，預計明日至週三風雨最顯著。明後兩天颱風北上逐漸接近台灣西南方海面，配合東北季風影響，基隆北海岸、大台北地區、東半部地區得留意大雨或豪雨；宜蘭、花蓮更須慎防局部豪雨等級以上降雨。明日下半天可能發布海上颱風警報、週二有發布陸上颱風警報的機率。

週三颱風預計以輕颱強度通過台灣，中南部、東部、東南部地區有陣雨，同時慎防大雨或局部豪雨發生；北部、東北部地區也有短暫陣雨。氣象署提醒，週一至週三各沿海，海浪恐高達3至5米左右並有長浪，澎湖、馬祖也可能有10至12級強陣風，呼籲民眾避免海邊活動。

氣象署預計，週一至週三風雨會最顯著，整個台灣東側都得防豪雨等級以上降雨。（圖／氣象署）

週四起颱風遠離 氣象署預計東北季風再度接手

氣象署預計，週四（13日）颱風就會遠離或減弱，天氣回歸東北季風影響，中部以北、東北部地區及恆春半島有短暫陣雨，北部仍有局部較大雨勢發生的機率。此外，季風讓氣溫下降，北部、東北部氣溫約21-26度；花東約23-28度；中南部明日仍溫暖，但週二起有下滑，約在21-30度之間。

從週五一直到週日（16日），還是以東北季風為主，氣象署提醒，北部、東北部及東部地區有局部短暫雨，東南部地區及恆春半島也有零星短暫雨；值得注意的是，中南部地區天氣有望轉為多雲到晴。

