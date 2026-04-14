明起「連2波東北季風」接力！賈新興曝降雨熱區

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生活中心／張尚辰報導

今（14）日各地大多為晴到多雲天氣。氣象專家賈新興表示，明日及18日將分別受兩波東北季風影響，其餘時間大致以午後短暫雨為主；至5月25日以前，台灣各地仍以高溫、少雨機率較高。

賈新興在個人YouTube頻道指出，15日午後受微弱東北風影響，竹苗以北、中投山區及宜花地區有零星短暫雨；16日清晨，北海岸、基隆至東北角及宜花有零星短暫雨，午後嘉義以北、各地山區及宜花東亦有零星短暫雨。

17日，竹苗以北沿海有零星短暫雨，午後竹苗以北及宜花地區仍有降雨；18日受東北季風影響，基隆、東北角及宜花東有零星短暫雨，午後雲林以北及宜花東有局部短暫雨；19日清晨，台南以南沿海有零星短暫雨，午後竹苗以南山區及嘉義以南、花東地區有局部短暫雨。

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20日午後，嘉義以南及台東有局部短暫雨，桃園以南山區及宜花亦有零星短暫雨；21日清晨，嘉義以南沿海有零星短暫雨，午後台中以南及花東地區有局部短暫雨，其他地區亦有零星降雨；22日午後，南投以北山區、竹苗以北及宜花東有局部短暫雨；23日清晨，嘉義以南沿海有零星短暫雨，午後各地山區有零星短暫雨。

另外，賈新興預測，自今日起至5月25日以前，台灣各地多為高溫、少雨的天氣型態，後續仍須持續關注最新天氣預報。

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