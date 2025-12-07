明起2波冷空氣南下！下週末恐達「大陸冷氣團」等級 全台急凍

明起2波冷空氣南下！下週末恐達「大陸冷氣團」等級。（本刊資料照）

受輻射冷卻影響，今（7日）早晚仍較涼，各地低溫普遍為13至18度，白天氣溫回升。不過從明天開始將再度受到東北季風影響。氣象專家林得恩表示，本週前後將有兩波冷空氣南下，其中第二波可能達到「大陸冷氣團」的強度。

今天天氣如何？

氣象署說明，今（7）日東北季風稍微減弱，各地氣溫逐步回升，但受輻射冷卻影響，早晚仍偏涼，尤其苗栗以南日夜溫差明顯。全臺及澎湖、金門、馬祖大多為晴到多雲的天氣，僅基隆北海岸、大臺北山區，以及東北部、東部地區有零星短暫陣雨。

白天溫度上，北部、東半部估高溫24至26度，中南部25至27度，苗栗以南日夜溫差大，澎湖20度至23度，金門16度至23度，馬祖16度至20度。

明起2波冷空氣南下，降溫明顯。（翻攝臉書＠林老師氣象站）

明起連2波冷空氣南下 降溫有感

氣象專家林得恩在臉書粉專「林老師氣象站」表示，12月8日至9日受第一波增強並南下的東北季風影響，水氣明顯增加，宜蘭、大台北山區及基隆北海岸都有出現大雨的可能。北部與東北部降溫最為明顯，而中南部仍會呈現日夜溫差大的情形。

又要變冷？ 下週恐迎首波冷氣團

12月10日至13日，隨著東北季風減弱，全臺天氣大致為多雲到晴，僅東半部迎風面偶爾會有局部零星降雨。

至於第二波冷空氣預計於 12月14日起南下，屆時東北季風將再次增強並帶來明顯大範圍降溫，其強度有機會達到今年首波大陸冷氣團的等級，也意味著中央氣象署臺北站的最低氣溫可能會降到14.4度以下。

本文由ChatGPT協作，本刊編輯編修。

