明起2階段變天！週末入冬首波冷氣團報到 「急凍10度」時間點出爐

明後天（11日、12日）新一波東北季風再度南下，北部至東部轉為短暫陣雨天氣。（圖／黃耀徵攝）

今天（10日）處於東北季風減弱的空檔，各地一早都為晴時多雲的好天氣，雖說受輻射冷卻影響，清晨各縣市局部最低溫仍有12至14度出現，但白天回暖速度快、體感轉舒適。氣象專家表示，明後天（11日、12日）新一波東北季風再度南下，北部至東部轉為短暫陣雨天氣，週末接續另一波東北季風增強，部分地區可能出現10度以下低溫。

氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」說明，明後天新一波東北季風再度南下，北部至東部再轉陰，有短暫陣雨發生機率，氣溫也略有下滑，預測高溫約22至24度，低溫約18至20度，又回到濕濕涼涼的天氣，本波東北季風雖然強度不強，但水氣偏多，迎風面降雨時間可能拉長，東北部山區累積雨量相對較多。

廣告 廣告

專家指出，週末接續另一波東北季風增強，預測北部至東部持續為短暫陣雨天氣，中南部維持晴時多雲；週日（14日）起乾冷空氣移入，迎風面北、東部降雨可望減緩，但輻射冷卻也隨之加強、各地明顯轉冷，北部至東部低溫有機會探至12至14度，中南部也有13至15度低溫可能，有機會為入冬以來的首波大陸冷氣團。

另外，「天氣職人」吳聖宇補充，週六（13日）白天溫度下降還不明顯，北部、東北部高溫維持在21至23度，中部及花東地區高溫24至27度，南部仍有28度或以上高溫機會。夜晚到週日清晨溫度逐漸下降，中北部、東北部都市地區將逐漸降到16至18度間，空曠地區可能會降到15度或以上，南部及花東地區也會逐漸降到20度上下，空曠地區可能降到18度上下。

吳聖宇表示，週日晚間到下週一（15日）清晨是最冷時刻，配合輻射冷卻作用，預估中北部、東北部都市地區低溫只有12至14度，空曠地區低溫可能降到10至12度或以下。由於預報台北市低溫13度，因此預判會成為入冬第一波大陸冷氣團，南部及花東都市地區低溫也會降到14至17度，空曠地區可能只有12至14度或更低。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

神秘室友3／演活《影后》史艾瑪爆紅 林廷憶進軍日本合作菅田將暉

佳德鳳梨酥遭控有「黑色異物」 曝衛生局還清白：說謊良心不痛嗎？

月薪4萬遭要小聘26萬！他崩潰「半年薪水沒了」 網掀兩派論戰