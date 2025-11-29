明起3地轉濕涼！週二雨區擴大「低溫下探12度」 未來降雨趨勢出爐

氣象署表示，明天（30日）中層雲系通過，水氣逐漸增多，中部以北山區及東北部地區有零星短暫雨。（示意圖／劉耿豪攝）

今天（29日）環境水氣少，各地晴朗穩定，僅恆春半島有零星短暫雨，加上東北季風減弱，白天各地氣溫回升，西半部高溫可以來到25至28度，東半部則是24至25度。氣象署表示，明天（30日）中層雲系通過，水氣逐漸增多，中部以北山區及東北部地區有零星短暫雨，後天（12月1日）雨區再擴大至基隆北海岸、東半部地區及恆春半島。

氣象署指出，未來2天中層雲系通過，水氣逐漸增多；明天中部以北山區及東北部地區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴；下週一基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，中部以北山區亦有零星短暫雨，其他地區為多雲。

氣象署說明，下週二（2日）開始東北季風增強，到下週四（4日）迎風面桃園以北、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴，中層水氣仍多，中部以北山區亦有零星短暫雨。下週五（5日）東北季風減弱，但迎風面基隆北海岸、大臺北山區、東半部地區及恆春半島仍有局部短暫雨。

（圖／氣象署）

下週六開始，臺灣受東北風或偏東風影響，迎風面基隆北海岸、大臺北山區、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。氣溫方面，明天至下週一中部以北、宜蘭及金門、馬祖低溫15～18度，南部、花東及澎湖19～21度，高溫各地大約25～29度，澎湖及金門22～23度，馬祖20度。

下週二東北季風影響，北部及宜蘭地區天氣較涼，中部以北、宜蘭及金馬低溫16～19度，南部、花東、澎湖19～21度；下週三、下週四臺灣各地及澎湖低溫15～21度，金門14～15度，馬祖12～13度；下週五白天各地氣溫回升，中部以北及宜蘭低溫15～16度，南部、花東及澎湖18～19度，金門及馬祖13～14度，高溫最高可來到28度。

