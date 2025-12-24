明越晚越冷！0度線逼近台灣 粉專：今年入冬最強冷空氣

生活中心／彭淇昀報導

今（24）日東北季風稍增強，北部及東北部氣溫稍下降。氣象粉專「觀氣象看天氣」發文表示，根據最新預測指出，明日深夜1500公尺高度0度線將接近北海岸，這也是「入冬以來最強的一波冷空氣」，且越晚越冷。

明日深夜1500公尺高度0度線將接近北海岸，這也是入冬以來最強的一波冷空氣。（圖／翻攝自觀氣象看天氣 臉書）

臉書粉專「觀氣象看天氣」表示，根據歐洲中期天氣預報中心最新預測，明天(12/25)深夜1500公尺高度0度線將接近北海岸，這也是入冬以來最強的一波冷空氣這波水氣稍多一些，但主要影響是在北部、東北部。

「明天越晚越冷！」粉專預估，明天夜晚到後天早上，北部、東北部低溫約12至14度，空曠以及地勢稍高地區（如淡水、林口、平鎮、龍潭…等）會再低個1至2度，屬於濕（陰）冷的天氣型態，中部低溫約13、14度，南部；花東低溫約14、15度。相對於今天較溫暖的天氣，會有不小落差，明天夜晚外出記得多加件衣物。

中央氣象署表示，明後2天受到大陸冷氣團南下及影響，中部以北及東北部、東部天氣轉冷，其他地區早晚亦冷；這2天水氣也較多，桃園以北及東北部地區有短暫雨，並有局部較大雨勢發生的機率，北部、東部、東南部地區及恆春半島亦有局部短暫雨，中南部山區有零星短暫雨，其他地區為多雲。

