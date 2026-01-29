明轉濕冷 跌破10度時間曝 下周還有一波「很強」

今各地天氣舒適，因華南中層雲系移入，雲量偏多，山區及東半部有零星飄雨；明天（31日）冷空氣南下，北部、東半部轉有短暫雨，北台灣越晚越濕冷，影響至下周二（2月3日）；下周三至周五（4至6日）冷空氣減弱，不過清晨輻射冷卻明顯，部分地區下探10度以下，有機會達大陸冷氣團標準。此外，下周五還有另一波很強的冷空氣南下，應持續觀察。

氣象專家吳德榮在氣象推廣基金會專欄撰文指出，今晨台灣上空有鬆散中層雲，伴隨弱降水回波，山區及東半部零星飄雨。中層雲阻擋輻射冷卻，氣溫明顯回升，各地低溫約在14至16度，今北部16至24度、中部15至27度、南部16至28度、東部14至26度。

最新模式模擬顯示，明天冷空氣南下，強度與上波類似，各地氣溫漸降，北台灣越晚越濕冷，北部、東半部轉有短暫雨。周日至下周二冷空氣影響，北部偏冷，其他地區早晚冷；周日、下周一北部、東半部有短暫雨，下周二天氣好轉，各地降雨先後停歇。

吳德榮表示，下周三至周五冷空氣減弱，各地白天轉晴舒適，早晚氣溫低，日夜溫差很大；新竹以南因夜間輻射冷卻，部分縣市仍有10度以下發生機率。下周四清晨台北測站有機會降至14度，短暫觸及大陸冷氣團標準。

最新模式模擬顯示，下周五晚起至周日另一波「很強」的冷空氣南下。不過吳德榮強調，歐洲與美國模擬的強度還不一致，且大幅調整中，應續觀察。

