明轉濕「3區小心大雨」！未來10日降雨時程曝光

今（27）日東北季風增強，北部及東北部氣溫下降，明日東北季風影響，北部及東北部天氣偏冷，其他地區早晚亦冷，早晨之前大臺北山區、基隆北海岸、東北部地區並有局部較大雨勢發生的機率，花、東地區及南部山區有零星短暫雨，其他地區為多雲，白天後水氣減少，西半部地區為零星短暫雨後多雲的天氣。

中央氣象署在粉專「報天氣 - 中央氣象署」發文，週四東北季風減弱，白天起氣溫回升，輻射冷卻影響，各地早晚天氣仍偏冷，中南部日夜溫差大；各地大多為多雲到晴，僅基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨，週五各地大多為多雲到晴，只有在東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。

報天氣提到，週六鋒面通過及東北季風再增強，北部及宜蘭天氣轉涼；北部及東半部地區轉為有局部短暫雨的天氣，中南部地區為多雲到晴，週日到下週一期間東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼；北部、東半部地區及中部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。。

報天氣表示，下週二東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼；北部、東半部地區及中部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴，下週三、下週四東北季風減弱，北部及東北部氣溫回升；各地大多為多雲到晴，僅東半部地區有零星短暫雨。

