明迎冬至天氣轉變「北東濕涼」 下週三鋒面南下、陰雨區擴大

受南方水氣通過影響，全台各地今（20）日有短暫陣雨發生機會。明天適逢冬至，新一波東北季風接力影響，預計持續至下週一，北部及東北部降雨機率偏高，氣溫也將略為下降。下週三另有鋒面水氣南下，全台天氣轉為多雲時陰有陣雨，聖誕節及行憲紀念日，中部以北局部低溫恐下探14度。

受南方水氣通過影響，全台各地今（20）日有短暫陣雨發生機會。（圖／天氣風險 WeatherRisk）

天氣風險公司分析師廖于霆在粉專「天氣風險 WeatherRisk」指出，今日全台受到南方水氣影響，各地都有短暫陣雨發生機會，其中中南部清晨至上午出現冬季較少見的降雨型態，但雨勢不大，降雨將持續至入夜。

氣溫方面，由於風向偏東，並未有明顯冷空氣南下，廖于霆說明，各地白天高溫約在24至26度之間，整體感受較為舒適；早晚低溫約18至19度，略有涼意。

廖于霆表示，今晚華南水氣通過後，中南部天氣將逐漸轉晴，但北部、東北部受新一波東北季風增強影響，天氣再度轉為陰雨。週日北部、東北部降雨機率仍高，中南部及東南部天氣相對穩定，陽光有機會露臉，其中中南部高溫可回升至26至28度，北部、東北部全天氣溫約18至19度，感受濕涼。

這波東北季風預計持續影響至下週一，期間北部、東北部偏濕冷，中南部及東南部天氣較佳。下週二風向短暫轉為東南風，各地轉晴，白天高溫回升至24至28度。

不過下週三又有另一波鋒面水氣南下，廖于霆提醒，全台將轉為多雲時陰有陣雨的天氣型態，下週四行憲紀念日，中部以北平地低溫恐下探14至15度，民眾外出須留意氣溫變化並適時保暖。



