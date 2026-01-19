明迎大寒「6大開運法」曝光！吃這個最補氣 4生肖注意健康

楊登嵙提醒，寒氣最盛之際須從作息與養生著手開運，生肖屬鼠、馬、羊、豬者更要留意健康，以穩固新一年運勢基礎。取自免費圖庫pexels



週二（1/20）即將迎來過年前最後一個節氣「大寒」，此時寒氣達到高峰，養生與開運更為關鍵，名門命理教育協會創會理事長、命理師楊登嵙提醒，大寒期間鼠、馬、羊、豬等4個生肖的民眾，特別容易因勞累引發神經緊張、失眠與免疫力下降，需要格外留意作息與健康調養。此外，大寒象徵「藏養」與「回收元氣」，從飲食、穿著、起居到情緒管理，都關係到新一年運勢根基，只要順應節氣調整生活節奏，便能安然度寒、為來年累積好運。

楊登嵙指出，24節氣將於1月20日上午9點46分進入「大寒」，是24節氣中的最後一站，也是一年寒氣最盛之時，其中屬鼠、馬、羊、豬等4個生肖，容易因過度操勞導致精神緊繃、睡眠品質下降，甚至出現小病痛，建議避免高風險活動，外出或旅行務必注意安全，只要多留時間休息與放鬆，適度調整並無大礙。

食的開運大法

楊登嵙指出，大寒食補最重要的就是依體質調整飲食，陽虛者宜多吃羊肉、雞肉等溫熱食材，陰虛者則可選擇鴨肉、鵝肉、木耳滋養。此外，黑米、黑豆；黑芝麻、黑棗等黑色食物，以及杏仁、核桃、大蒜、栗子、桂圓等食物，則有助補腎益氣。飲食禁忌上，需避免生冷瓜果、冰品、冷飲與過於油炸黏膩的食物，以免寒上加寒、傷脾胃。

衣的開運大法

俗話說「大寒大寒，防風禦寒」，楊登嵙提醒，民眾外出務必加穿外套並配戴帽子、圍巾與口罩，衣物則應柔軟寬鬆、不宜過緊，才能促進血液循環。此外，「冬天戴棉帽、如同穿棉襖」，人的頭部是平衡整個身體熱量的最主要部位，若頭部受寒，極易引起感冒。

住的開運大法

室內溫度以維持在15至20度最適合，以免過冷或過熱。此外，每日應開窗通風數次，引入陽光、排除濁氣，同時減少出入人潮密集的公共場所。

行的開運大法

大寒養生要順應冬季藏的原則，適合早睡晚起，建議可以比平時多睡1小時，尤其是上班族更要避免熬夜。至於老年人則不宜過早起床，晨間活動應延後至日出後，若需要在天亮前就起床，更要提早就寢，最好在晚上11點前入睡。

育的開運大法

冬天運動應以微微出汗為原則，快走、慢跑、廣場舞等皆是適合的運動，若是氣溫低於12度或下雪，應避免戶外運動。楊登嵙提醒，冬季若進行劇烈運動，大汗淋漓時反而容易通過張開的毛孔侵入體內，反倒容易讓人生病。

樂的開運大法

楊登嵙表示，情緒穩定是大寒最重要的養生關鍵，所謂「暖身先暖心，心暖則身溫」，意思是心神旺盛、氣機通暢。血脈順流。全身四肢百骸才能溫暖，方可抵禦嚴冬酷寒的侵襲。特別是年長者在春節前後，精神調養更要保持平和，注意避免大喜大悲，並特別留意心腦血管疾病的發生。

楊登嵙表示，只要做到安心養性、正氣內存，使體內的氣血和順、不擾亂體內閉藏的陽氣，寒邪自然難以侵入。

