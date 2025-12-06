明迎大雪！中醫推1款茶養生

▲大雪可能要留意溫差導致舊疾症狀加劇，中醫師推薦2處穴道可保養。（示意圖／取自shutterstock）

[NOWnews今日新聞] 明（7）日為大雪節氣，是距離冬至最近的寒冬前哨，而大雪時氣常伴隨明顯溫差，加上寒流鋒面報到，忽冷忽熱變化容易讓心血管疾病和關節舊疾患者症狀加劇。中醫師提醒，可透過1款茶飲養生、同時可用穴道保養。

翰鳴堂中醫診所院長賴睿昕提到，冬季氣溫下降，心臟功能變弱，會進一步影響關節濡養，是許多冬季關節痛被忽略的真正原因。中醫師指出，心臟透過經脈輸送血液，滋養全身關節與肌腱。若心經功能因低溫而減弱，容易導致五十肩、板機指、下背痛、膝痛等舊疾復發。

賴睿昕說，大雪節氣應把補心、溫經、活絡列為保健重點。中醫師列舉2種穴道保養：

📍極泉穴（腋窩）：調節胸肋張力，減緩心悸胸悶。

位於腋窩中線，是心經進入胸腔的重要穴道。按壓能改善胸肋張力、提升心臟輸出量，並緩解類「蝴蝶袖」般的肌肉鬆垮現象。

📍內關穴（手腕橫紋上三指）：十總穴，可調氣血、鬆筋膜。

能舒張胸肋空間，改善現代人因久坐造成的屈肌緊繃，進一步提升心臟對全身關節的濡養功能。

大雪可喝1款茶 中醫師：冬季要先補心

另外，賴睿昕推薦，大雪時節可喝的保健茶飲，以丹參、肉桂、骨碎補與陳皮，用400c.c.熱水沖泡後，可達到活血化瘀、溫經通脈、助消化的效果。

賴睿昕提醒，冬季保養不只是補腎，更要先補心。心臟輸出的力量夠，身體才有足夠能量去修復關節、暖和四肢。

