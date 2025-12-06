明迎大雪「東北季風漸強」！下週變天又下雨 恐急凍10度
生活中心／彭淇昀報導
明（7）日將迎來一年一度的「大雪」，是冬天的第3個節氣。氣象專家林得恩表示，「大雪」的天氣特徵主要是反應東北季風會越來越強。
中央氣象署表示，今明2天東北季風減弱，各地氣溫逐漸回升，不過下週一（8日）起東北季風再增強，北台灣白天高溫稍降，其他地區早晚亦涼，桃園以北、東半部地區及恆春半島降雨機率高；基隆北海岸、大台北山區及宜蘭地區有局部大雨發生的機率。
氣象專家林得恩在臉書粉專「林老師氣象站」發文表示，日子過得好快，明天又將來到「大雪」節氣了，「大雪」是冬天的第3個節氣，天氣特徵主要是反應東北季風會越來越強，有些地方因受到地形的影響，風勢較一般來得強烈，除溫度會隨大陸高壓南下而轉涼冷外；天氣亦將轉為多雲時陰的型態。
林得恩提到，在大雪節氣中，自淡水、彰化、台南、澎湖、高雄、東港等外海先後均可撈捕到烏魚；所謂的「大雪大到」，指的就是烏魚群到了大雪節氣時，便常大批湧進台灣海峽。
至於今年大雪當天的天氣，林得恩表示，受東北季風減弱影響，台灣各地氣溫逐漸回升，不過，早晚氣溫仍較涼，中南部日夜溫差大；水氣進一步減少，各地大多為晴到多雲，僅基隆北海岸、大台北山區及宜蘭地區有零星短暫雨機會。
氣溫方面，各地早晚最低溫預測，攝氏14至20度之間；白天最高溫預測，台灣本島各地回升在攝氏25至29度之間，離外島的澎湖及金門地區攝氏22至23度，馬祖地區高溫也在攝氏20至21度。
此外，氣象專家吳德榮指出，下週末起（13至15日）南下的入冬最強冷空氣，最新歐洲模式模擬已調整為跨過「大陸冷氣團」的門檻（台北觀測站≦14度），本島平地的最低氣溫將挑戰10度以下；但由於科學的極限，模式會繼續調整，且各國模式模擬的強度並不一致、南下的時間亦很分歧，需持續觀察。
