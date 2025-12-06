明迎「大雪」回溫20°C↑ 「這1天」變天轉濕冷！

生活中心／江姿儀報導



2025 年倒數開始，進入最後的一個月，明（7日）將迎來二十四節氣中的「大雪」，正是秋冬進補、暖身的時節，天氣也將逐漸轉冷。中央氣象署指出，今（6日）、明（7日）兩天東北季風稍減弱，各地維持晴到多雲的好天氣，氣溫逐漸回升，早晚偏涼，中南部日夜溫差大。氣象專家林得恩提醒，各地早晚低溫預測為14～20度，這兩天溫度回升之後，下週一（8日）東北季風將增強，冷空氣再度南下，水氣增加，天氣轉為濕冷。





廣告 廣告

明迎「大雪」回暖高溫20°C↑ 專家曝「這1天」東北季風增強：變天轉濕冷！

明（7日）將迎來二十四節氣中的「大雪」，天氣也將逐漸轉冷。（圖／翻攝自「林老師氣象站」臉書）

二十四節氣中的大雪即將在明（7日）登場，林得恩今（6日）在臉書「林老師氣象站」發文指出，「大雪」是冬天第3個節氣，天氣特徵顯示東北季風將持續增強，而部分地區受地形影響，風勢會特別強勁。隨著高壓南下，氣溫將明顯轉涼轉冷，天氣型態也會變得多雲時陰。林得恩表示，明（7日）受東北季風減弱影響，全台各地氣溫逐漸回升，維持晴到多雲的好天氣。不過早晚偏涼，中南部日夜溫差大；水氣減少，僅基隆北海岸、大台北山區及宜蘭地區有零星短暫雨。各地早晚低溫預測為14～20度；本島白天高溫回升至25～29度，離島地區高溫也來到20度以上。

明迎「大雪」回暖高溫20°C↑ 專家曝「這1天」東北季風增強：變天轉濕冷！

今（6日）、明（7日）兩天東北季風稍減弱、水氣減少，各地晴到多雲、氣溫回升，但早晚偏涼、中南部日夜溫差大。（圖／氣象署提供）

林得恩指出，下週一（8日）東北季風增強，冷空氣南下，水氣增多偏濕涼，桃園以北及基隆、宜蘭、花蓮等地區轉雨。不過此波冷空氣強度較弱，持續時間不長。林得恩特別提醒，下一波強度明顯的冷空氣預計將於13日、14日前後南下，有機會挑戰今年首波大陸冷氣團。

明迎「大雪」回暖高溫20°C↑ 專家曝「這1天」東北季風增強：變天轉濕冷！

林得恩指出，下週一（8日）東北季風增強，而下一波強冷空氣預計在13日、14日南下，有機會挑戰今年首波大陸冷氣團。（圖／翻攝自「林老師氣象站」臉書）









原文出處：明迎「大雪」回暖高溫20°C↑ 專家曝「這1天」東北季風增強：變天轉濕冷！

更多民視新聞報導

今年首波大陸冷氣團要來了？下週「這天」挑戰最低溫

今晨最低溫下探12.6度！首波大陸冷氣團「這天」報到

2波冷空氣「夾擊台灣」會變很冷？鄭明典預測1狀態：機率最高

