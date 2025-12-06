明迎「大雪」節氣！6大禁忌一次看 民俗專家：做「這件事」可開運
明天（12月7日）清晨5點5分節氣轉換到「大雪」，民俗專家楊登嵙說，大雪時節，萬物潛藏，「養心」、「保暖」是最大守則，因此「大雪」要把握進補的好節氣，藉由飲食促進身體新陳代謝，改善怕冷、手腳冰冷、心血管疾病和關節疼痛等症狀。同時，楊登嵙也提供了大雪的6大禁忌與開運方法。
大雪6大禁忌
不宜棉被蓋頭：許多民眾喜歡將棉被蓋頭取暖，空氣不流通，造成缺氧，呼吸上不來，引發肺部疾病，也容易做惡夢。
不宜開高溫暖氣：將暖氣開得特別高溫，導致出門時溫度冷熱變化太大，容易感冒、頭暈，甚至引發心血管疾病。
不宜戶外吹風太久：冷空氣強烈，戶外吹風太久，體弱者或年紀大的長者容易突發猝死意外，外出要注意身體保暖及頭部戴棉毛的帽子。
不宜到海邊與山上：避免到空曠的地方、海邊或山上，因為這些地方風大，體弱者或年紀大的長者容易吹到風煞，導致頭部不舒服，甚至引發心血管疾病。
不宜晚睡早起：晚睡耗損陽氣，造成陽氣不足，身體健康下滑，倘若早起且睡眠不夠，注意力不集中，容易有猝死意外事故發生。
不宜過度運動：天氣寒冷，過度運動容易讓身體能量快速減少，心血管收縮比較大，尤其有心臟疾病的人容易引發心臟疾病，甚至腦溢血、中風。
大雪6大開運法
「吃苦」緩燥：天氣變得乾燥，身體也因此有口乾舌燥的現象，也容易上火、嘴破的情形，因此可以飲食補充「苦」的食物來去火氣，減緩這些燥熱引起的不適感。例如：苦瓜、芹菜、絲瓜、蓮藕、空心菜、菠菜等。過量容易造成腸胃不適，腸胃較弱的人避免食用。
「吃黑」補腎：冬季五行屬水，因此進補黑色的食物，可以增加健康運勢。古有諺語：「冬季進補，開春打虎」。寒冷的天氣對於體質虛寒及年紀大的長輩健康更需注意，可以多吃養氣補腎的食物，而許多黑色食物富含營養，常見的黑色食物有：海帶、黑米、黑芝麻、黑木耳、紫菜等。
「吃溫」通便：《黃帝內經》上說寒冷冬天的養生首重「去寒就溫」，屬性「溫熱」的食材有：牛肉、花生、桂圓、紅棗，可以將這些食物搭配筍子、梨子、白菜等清熱食材，燉煮成湯後，祛寒溫補，也可以幫身體清熱通便。
從外面買一些白米回來，放入家中的米缸，古云：「瑞雪兆豐年，白米旺財運」。
家人之間互相發紅包並講一些祝福的話，增加家人互動， 也旺財旺運。
這一天在路上，如果看到了乞討者行乞，最好施捨一點，有捨才有得，老天爺會眷顧你的善心。
★《鏡報》提醒您：民俗說法，僅供參考。
