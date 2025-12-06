明迎「大雪」6大禁忌一次看！快做「2件事」可旺財

記者簡浩正／台北報導

明日迎節氣「大雪」。(示意圖／翻攝自PIXABAY)

明（7）日就是24節氣的「大雪」了。民俗專家楊登嵙表示，明日上午5時5分將迎來24節氣之一的「大雪」，民俗上有不少禁忌，如不宜棉被蓋頭等6大禁忌要注意；另，可買些白米回來放入家中的米缸，有助旺財。

楊登嵙說，大雪時節，萬物潛藏， 「養心」、「保暖」是最大守則，因此「大雪」要把握進補的好節氣，藉由飲食促進身體新陳代謝，改善怕冷、手腳冰冷、心血管疾病和關節疼痛等症狀。而「大雪」就是進補的時候，在天寒之時，若能提供人體富含蛋白質、維生素和易於消化的食材，就能促進新陳代謝，進而提高人體的免疫功能。

他列出以下「大雪」六大注意事項，供民眾參考：

1、不宜棉被蓋頭。許多民眾喜歡將棉被蓋頭取暖，空氣不流通，造成缺氧，呼吸上不來，引發肺部疾病，也容易做惡夢。

2、不宜開高溫暖氣。將暖氣開得特別高溫，導致出門時溫度冷熱變化太大，容易感冒、頭暈，甚至引發心血管疾病。

3、不宜戶外吹風太久。冷空氣強烈，戶外吹風太久，體弱者或年紀大的長者容易突發猝死意外，外出要注意身體保暖及頭部戴棉毛的帽子。

4、不宜到海邊與山上。避免到空曠的地方、海邊或山上，因為這些地方風大，體弱者或年紀大的長者容易吹到風煞，導致頭部不舒服，甚至引發心血管疾病。

5、不宜晚睡早起。晚睡耗損陽氣，造成陽氣不足，身體健康下滑，倘若早起且睡眠不夠，注意力不集中，容易有猝死意外事故發生。

6、不宜過度運動。天氣寒冷，過度運動容易讓身體能量快速減少，心血管收縮比較大，尤其有心臟疾病的人容易引發心臟疾病，甚至腦溢血、中風。

另外，大雪也能開運，楊登嵙列出以下注意事項：

1、「吃黑」補腎。冬季五行屬水，因此進補黑色的食物，可以增加健康運勢。常見的黑色食物有：海帶、黑米、黑芝麻、黑木耳、紫菜等，其中黑米、黑芝麻。

2、可從外面買一些白米回來，放入家中的米缸，古云:瑞雪兆豐年，白米旺財運。

3、家人之間互相發紅包並講一些祝福的話，增加家人互動， 也旺財旺運。

4、這一天在路上，如果看到了乞討者行乞，最好施捨一點，有捨才有得，老天爺會眷顧您。

