明迎「立春」易致肝氣鬱結！常見「春困」3症狀 醫：快做4事保健

明（4）日就是24節氣的「立春」，也是今年的第一個節氣。中醫師表示，立春時節氣候多變，寒暖交替，易致肝氣鬱結或過旺；其中常見「春困」等症狀，即嗜睡、乏力、精神不振，源於肝陰不足或肝火上炎，建議作息規律「夜臥早起、廣步於庭」，以養護肝氣、預防不適。

中醫師劉宗昇表示，立春為24節氣之首，標誌著冬季結束、春季開始。在傳統中醫理論中，立春對應「木」行，與人體肝臟相應，強調陽氣初生、萬物復甦之時機。《黃帝內經·素問·四氣調神大論》云：「春三月，此謂發陳。天地俱生，萬物以榮。」此言意指春季三月為萬物推陳出新之期，人體應順應自然界生發之氣，養護肝氣，以維持氣血調和、情志舒暢。古人藉由觀察天象、氣候變化制定節氣系統，指導農耕與養生，體現「天人合一」理念。立春後，氣溫漸升、風氣盛行，陽氣上升，但若人體未能適應，易生內外不調。

立春常見症狀與不適上，他說此時氣候多變，寒暖交替，易致肝氣鬱結或過旺，表現為多種不適。中醫認為，此時陰氣未盡散、陽氣初升，氣血運行不暢，常見症狀包括：

1、「春困」，即嗜睡、乏力、精神不振，源於肝陰不足或肝火上炎。

2、過敏性疾患，如鼻癢、噴嚏、皮膚搔癢，屬風邪外襲。

3、情緒波動，如煩躁、易怒、失眠，源於肝氣不舒。

劉宗昇指出，臨床案例顯示，部分患者於立春前後出現頭暈、目澀、關節不適，經診斷多為肝腎陰虛或風濕阻絡所致。若不及時調養，症狀可延續至春季後期，影響生活品質。研究顯示，早春氣候變化與氣喘住院率上升相關，極早春發作可增17%，因花粉與溫度變異誘發免疫反應；此外，流行病學調查指出，春季過渡天氣易引發頭痛、關節痛等，影響至少半數成人，涉及激素與自律神經調整。

順應此時節氣，他建議民眾可按壓足三里穴等來保養，並「夜臥早起、廣步於庭」，以養護肝氣、預防不適。

作息規律：早睡早起，最晚晚上11點前入眠（助肝膽經排毒），早上6點左右起床。起床後可伸懶腰、輕拍頸部，促進血脈流通。維持固定睡眠周期，避免熬夜傷肝。

飲食清淡：多攝綠葉蔬菜（如菠菜、高麗菜、芹菜、韭菜、油菜），養肝護陰；適量甘味食物（如山藥、大棗、紅豆、蜂蜜），健脾益氣。少食酸味（易收斂肝氣）、辛辣、油膩、生冷食物，以減腸胃負擔。宜多吃應季蔬果、豆製品，均衡蛋白質與維生素，助陽氣升發。

情志調養：保持心情愉悅，避免暴怒（怒傷肝）。多曬太陽、接觸大自然，增強維生素D合成與陽氣。維持適量水分攝入，避免過度使用3C產品影響睡眠。

其他注意：保暖「下厚上薄」，防風邪入侵。

