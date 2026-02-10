明送神日！旺一整年6大禁忌、5大習俗 專家揭這「1動作」超損家運

生活中心／王文承報導

命理專家小孟老師在臉書發文提醒，2月11日（農曆12月24日）迎來重要的「送神日」。相傳這天由灶王爺領軍眾神返回天庭，向玉皇大帝稟報人間一年來的善惡與疾苦；因此，家家戶戶都會準備甜食祭拜，期盼灶王爺能「嘴甜心善」，在天庭多為家人美言幾句。

明送神日！旺一整年6大禁忌、5大習俗一次看

除了祭拜，民間也習慣在送神日這天進行「清囤」，徹底清潔佛桌、香爐及祖先牌位，象徵送舊迎新、掃除晦氣。對此，小孟老師特別整理出「送神日6大禁忌與5大習俗」，提醒民眾祭祀時務必留意，以免冒犯神明。

送神日6大禁忌

1. 不可說壞話、吵架

送神日屬於吉日，前兩天盡量避免爭吵或口出惡言，否則恐讓灶王爺在天庭稟報家中是非，影響家運。

2. 送神不宜太晚

今年最佳祭拜時間為：

2月10日 23:00 至 2月11日 01:00

卯時（2月11日 05:00 至 07:00）

若祭拜時間過晚，恐讓灶王爺來不及回天庭，因此建議越早越好。

3. 神像、香爐、祖先牌位不可亂搬

清囤完成後，神像、香爐與祖先牌位務必歸位，不可隨意更動位置。

4. 不宜直接用水清洗佛像與牌位

避免直接以清水沖洗佛像與祖先牌位，以免觸怒神明與祖先，影響家運。

5. 送神後再開火

送神日當天，應先完成送神儀式再開火，讓神明好好休息；若非得開火，建議小火並保持好心情。

6. 清囤時避免負面情緒

清囤時切忌心情煩躁或情緒低落，避免讓神明與祖先感受到負面磁場，建議保持愉悅心情。

送神日5大習俗（各地作法略有不同）

1. 準備供品與祭拜方式

供品包含：

三牲

五樣水果

甜粿、甜湯圓、紅龜粿

酒或水三杯

香燭一對、鮮花一對

紙錢則準備：壽金、刈金、甲馬。

祭拜時，先將供品擺放於神明桌，點燃蠟燭與三柱香請眾神享用，再至廚房持香稟告，恭請灶王爺到神桌用餐，祈求回天庭後為家人多多美言。

較講究者，也會在廚房另準備一份牲禮祭拜灶神。

燒完紙錢後可燃放鞭炮，象徵熱鬧送神回天庭；若居住環境不允許燃放鞭炮，可改播放鞭炮音效。

2. 清囤順序不可亂

送完灶神後，先向神明與祖先燒香稟告開始清囤，順序如下：

1. 神像

2. 神明香爐

3. 祖先牌位

4. 祖先香爐

5. 佛桌

6. 擲筊

因神明位階最高，須優先清理。

3. 香爐不可倒爐

清囤香爐時，應以全新湯匙將香灰舀出，透過濾網過濾硬塊後再放回香爐，最後將香灰抹平，象徵平安圓滿。

切記不可將香灰整個倒出，民俗認為恐將一年好運「倒光」。

4. 初四記得接神

俗語說「送神早，接神晚」，接神通常於農曆正月初四中午12:00至17:00進行，準備三牲、四果、酒、菜碗、甜點及壽金、刈金、甲馬。

5. 祭拜地點彈性

一般於神明廳祭拜；若家中未設神明廳，也可在廚房爐灶前或餐桌上進行祭拜。

