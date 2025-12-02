明通製藥邁入創立91週年 將建立「普眾取向」健康照護平台
創立逾90年的中、西藥專業製藥企業明通製藥，自今年4月由張光明博士出任董事長後，積極推動組織改革與企業升級，除完成內部治理與營運架構優化外，更進一步提出「高品質、普及化、永續共榮」的企業願景，期以專業創新為全民健康把關，並協助國家健保體系減輕長期負擔。
身兼骨科名醫與管理學博士的張光明表示，他深知「品質即醫德」的核心價值，期許以醫療專業為本，建立高品質製藥標竿。他指出：「醫藥產業的使命不僅是盈利，更是守護生命、維繫社會健康的根基。」明通製藥將以科學化管理與國際化標準為準則，持續提升生產品質與藥品安全，導入PIC/S GMP (國際藥品優良製造規範)，以確保每一項產品都符合臨床安全與療效需求。未來，並將積極推動數位化品質監測系統，讓藥品生產更透明、更可追溯。
面對人口老化與慢性病增加的趨勢，明通製藥重新定位研發策略，聚焦於「中藥現代化」「功能性食品」「醫療專科用藥」三大核心領域，以創新研發導向，張光明強調：「透過研發高效、低副作用的中西整合療方，可協助病患減少長期用藥依賴，進而降低健保整體支出。」公司規劃與學研單位及臨床專科合作，發展針對骨骼退化、代謝疾病、免疫調節等慢性病的精準治療方案，同時推廣預防醫學概念，提升國人自我健康管理能力，從根本減少醫療資源浪費。
除了產品創新，張光明表示，明通製藥也將建立「普眾取向」的健康照護平台，結合藥師、診所與社區藥局資源，提供健康教育、用藥諮詢與營養輔導服務。此舉不僅提升民眾對健康管理的參與度，也能在早期預防階段減少醫療資源過度使用，實現「讓每一分健保支出都花在真正需要的地方」的理念。
張光明進一步透露，企業轉型不應僅限於財務成長，更應以社會價值為導向。明通製藥將持續推動ESG（環境、社會、治理）策略，實踐綠色製程、減碳生產，配合政府政策支持偏鄉醫療與長照服務，讓企業成果回饋社會。
「邁入第91個年頭，明通不只是傳承，更是再創價值。」張光明說，未來公司將以專業品質為基礎，以創新研發為動能，以全民健康為目標，打造兼具社會責任與市場競爭力的現代製藥企業。他強調：「能讓全民用得起、用得安心的好藥成為健保體系的支柱，這是明通製藥對台灣社會最有意義的貢獻。」
