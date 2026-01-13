明道中學創造力中心赴泰國國際發明展 奪2金2銀3銅及大會特別獎

參展同學分享，泰國國際發明展的評審模式強調與評審深度對話，在不斷說明、回應與修正的過程中，收穫甚至超過設計製作本身。(圖:明道中學提供)

明道中學「創造力中心」整合資源，培養學生以創意回應真實生活問題。今年帶領學生參加「泰國國際發明展」，與來自各國的創新團隊同場交流競技，最終一舉奪下2 金、2 銀、3 銅及 1 項大會特別獎，展現紮實的實作能力與國際競爭力。

明道中學說明，榮獲「金牌」及「波蘭大會特別獎」的作品「新式幫浦結構」，靈感來自汽車曲軸與活塞的運作原理，跳脫傳統氣壓式幫浦設計，改以手搖方式驅動活塞，不僅大幅降低施力負擔，也能廣泛應用於運動球類打氣、工業抽水等生活與產業場域，獲得評審高度肯定。

廣告 廣告

另一件同樣摘下「金牌」的「居家安全門控提醒系統」，則從家庭照護出發，關注長輩常忘記關門、瓦斯或電源的安全隱憂。系統透過超音波感測與語音提醒，在出門前即時提醒家人，並可連結手機 App，即時掌握家中溫溼度狀況，兼顧安全與健康，展現科技溫度。

獲得「銀牌」的「環保乾傘環」，針對雨天濕傘帶入室內的困擾，巧妙結合傘套、收傘繩與擦乾功能，一次完成收納與清潔，且不受雨傘大小限制，實用性十足。另一件「銀牌」作品「零塑膠鋁箔包」，則回應環保議題，利用鋁箔包原有的截角設計，打造好撕的刀口，讓飲用時不再需要塑膠吸管，為減塑生活提供創新解方。

在「銅牌」作品中，「新式彈力帶結構」因應居家健身風潮，改善市售彈力帶施力不均、人體工學不足的問題，設計一體成形的橡膠手把，更適合肌力復健與訓練使用；「行動餐桌椅」則從日常等待情境發想，將桌椅、輪子與置物功能結合，可承重達 85 公斤，輕巧好攜帶，為排隊族與行動不便者提供貼心設計；多功能盤子」透過瀝水與湯汁收集結構，讓食物不因浸泡液體而影響口感，展現生活細節中的巧思。

參展同學們分享，泰國國際發明展的評審模式強調與評審深度對話，在不斷說明、回應與修正的過程中，收穫甚至超過設計製作本身，不僅拓展國際視野，也更理解團隊合作的重要性，並鼓勵學弟妹把握參與發明展的機會，勇敢將創意帶上國際舞台。

明道中學技術高中部主任陳士虹表示，學校成立創造力中心，正是希望打破科別與部別界線，促成跨域合作，讓學生從生活出發，結合專業知識與創新思維，培養解決問題的能力，期待未來有更多學生在世界舞台上，為臺灣創意發聲。（張文祿報導）