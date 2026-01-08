明道中學國中部再傳捷報 TRML國中組蟬聯9年全國賽團體金牌

▲明道國中部再傳捷報，TRML國中組蟬聯9年全國賽團體金牌。（圖／明道中學提供）

【互傳媒／記者 林明佑／台中 報導】繼2025年初學生在 AMC8 數學檢定中拿下滿分、年底再創 AMC10 全國唯一滿分的耀眼紀錄後，明道中學國中部數學競賽再度傳來捷報！在 TRML國中組數學競賽全國賽中，明道中學以穩健實力與團隊默契，連續第九年勇奪團體賽金牌，再次展現長期深耕數學教育的成果。

本屆 TRML 國中組全國賽，明道國中部共獲得團體賽 1 金、1 銀、2 銅，以及個人賽 2 銀、5 銅的優異成績。TRML 國中組（前身為 JHMC 國中數學競賽）為全國具高度指標性的數學競賽，命題涵蓋完整國中數學課程，競賽形式分為競速賽、個人賽與團體賽。其中團體賽由 4 位學生與 1 位指導教師組成，強調分工討論、共同解題，鼓勵學生跳脫單打獨鬥的學習模式，在合作中培養思考力與數學素養。

此次奪下團體金牌的隊伍，由國三數學拔尖跑班 黃立安、簡毓頡、陳品睿、施岳辰四位同學組成。擔任隊長的陳品睿同學分享，團體賽中需要清楚掌握每位隊員的專長，並即時分配解題任務，壓力相當大。他坦言自己在個人賽中一度失常，幸好有團隊夥伴的支持與協助，才能迅速找回節奏，最終成功奪下團體金牌。

同時在個人賽中獲得銅牌的黃立安同學，於團體賽負責難度較高的題目，他表示，平時學校老師安排的訓練題目難度往往高於正式比賽，因此上場時反而更有信心。榮獲個人賽銀牌的簡毓頡同學則分享，透過每天固定半小時大量刷題，讓自己在國二升國三這一年進步明顯，是這次得獎的重要關鍵。獲得個人賽銅牌的施岳辰同學也認為，第二年參賽的自己更加成熟穩定，並鼓勵學弟妹勇於挑戰，陳品睿同學同時不忘提醒比賽前一天一定要睡飽，才能保持最佳狀態。

指導教師、數學科楊智皓老師指出，學校從國一即開始培養學生之間的默契與合作習慣，學生私下也常主動討論數學問題，形成良好的學習氛圍。教師團隊會從一年級起持續觀察學生的學習狀況與人格特質，進行適性分組。團隊合作與長期培養正是連續九年團體金牌的關鍵。

明道中學國中部主任林芳如表示，TRML 是專為中學生設計的大型數學競賽，學校不僅重視比賽培訓，更期待培養學生對數學的長期熱情。未來，若選手直升明道高中部，學校也將持續提供資源與完整培訓，組隊挑戰 TRML 高中組或其他大型數學賽事，陪伴學生在數學學習的道路上持續累積實力，為未來發展奠定堅實基礎。國二國一同學實力同樣看好，有信心明年挑戰第十面金牌。