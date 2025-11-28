▲明道中學國際部辯論社全國賽亮眼，8組出賽奪5八強、3四強、1組闖決賽。（記者林明佑翻攝）

【互傳媒／記者 林明佑／台中 報導】近日，明道中學國際部辯論社參加在國立台灣師範大學舉行的 NSDA（美國全國演講及辯論協會）全國賽。NSDA 是美國歷史最悠久、規模最大、影響力最廣的辯論組織，被視為高中辯論選手的經典殿堂。自明道辯論社創社以來，NSDA 一直是師生每年必定參與的重要賽事，不僅能與來自不同縣市的優秀選手交流，也讓學生在實戰中快速成長。

今年，明道中學國際部共派出 8 組隊伍參賽，展現驚人的整體戰力。最終，5 組成功闖入前八強、3 組挺進四強，並有 1 組勇闖決賽，更有 7 位選手獲選為前十名最佳辯手，成績亮眼、表現全面突破。

辯論社秘書長袁壹姗同學表示，今年無論個人或團隊，與去年相比都有明顯進步，成果令人振奮。其中兩位首次參賽的學弟妹雖然緊張，但非常享受比賽過程，甚至直呼「會上癮」；而第二次參賽的莊鴻宇同學則分享，比起去年，他不僅多贏了兩場比賽，也從對手身上學到全新的觀點，這趟旅程非常值得。多位同學也提到，實體辯論賽最迷人的地方，其實不只是上場辯論的刺激感，更是和隊友一起討論、一起奮戰、一起練習與生活的時光；這種彼此支持、互相激勵的團隊感，是線上比賽無法取代的。

明道中學國際部主任文義豪表示，非常感謝每一位願意站上舞台、勇敢挑戰的學生，「你們的態度比成績更令我們感動」。他亦提到，學生的熱情與努力已帶動整個辯論社持續壯大，期待大家繼續保持這份自信與勇氣，朝下一個更高的舞台邁進。