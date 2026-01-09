明道中學強化銜接高等教育 攜手臺師大打造教育人才鏈

明道中學校長陳炤華率團隊拜會二月份即將接任國立臺灣師範大學校長的宋曜廷教授。左起陳炤華校長、臺師大宋曜廷教授、明道中學汪大久顧問。（圖：明道中學提供）

明道中學校長陳炤華率領一級主管團隊拜會國立臺灣師範大學，與即將在二月份接任校長的宋曜廷教授、及相關師長進行交流。雙方就師資培育、前瞻教育、教學提升、多元入學、技職教育及社會情緒學習（SEL）等議題深入討論，期盼透過更緊密的合作，強化中學與高等教育的銜接，共同打造完整的教育人才培育鏈。

明道中學與臺師大長期互動密切，目前校內約有15%的教師畢業於臺師大，多年來共同推動實習師資培育合作，讓師培生實際走進教學現場，累積第一線教學與班級經營經驗。雙方合作面向涵蓋語言教育、環境教育、科普教育等領域，並共同參與多項教育相關計畫，落實學用合一精神；在升學輔導與學生進路發展上，也建立穩定合作模式，協助學生依興趣與能力發展多元選擇。明道中學近年也將SEL融入課程，透過師生互動與情境實作，培養學生自我認知、情緒管理及社交能力，強化學生全人素養。

陳炤華校長表示，明道中學長期致力於前瞻教育與教學現場的持續優化，教育的核心在於協助學生認識自我、探索未來。「在明道，我們鼓勵學生 Discover Yourself；而臺師大則讓學生能進一步 Know More About Yourself，在實作與反思中累積專業與視野。」期盼結合中學端的實務經驗與高教端的研究能量，共同培育具行動力與社會責任感的教育人才。

臺師大準校長宋曜廷教授表示，臺師大以探索新知、培育卓越人才為核心使命，長期重視全人素養與跨領域能力的養成，並透過教育與研究回應社會需求。他指出，明道中學具備完整學制與多元教育樣貌，從國中、高中到技術高中及國際教育，提供具代表性的教學場域，對於深化師資培育品質、推動教學創新以及SEL實踐，具有高度示範意義。

在教學制度創新方面，明道中學近年全校導入SMART READING（SR）系統，作為教學診斷與學習輔助工具，並率先於國中部將SR評量納入多元入學參考機制，成為台中私校中以數據化、歷程化學習表現取代單一紙筆測驗的重要實例。相關實務經驗亦成為雙方在教學研究與師資培育交流中的重要素材，回饋教學現場與制度精進。展望未來，明道中學與臺師大將持續推動「師資共育」機制，朝向培育、實習到就業的一條龍合作模式邁進，並就教學創新、人才鏈結、SEL課程實踐及教育實證研究等面向展開更深入合作，強化教育現場的專業成長與整體教學品質。

此外，臺師大為全台唯一IBEC（International Baccalaureate Educator Certificate）的高等教育學校，而明道中學則是台中最早取得 IB 認證的國際學校，雙方在IB師資培育方面已有多項合作，讓師培生能實際參與國際課程教學，縮短理論與實務之間的距離。

明道中學同時也是中部地區唯一同時具備國中、高中、技術高中及國際部的私立學校，學制完整，能提供學生多元探索與適性發展的學習路徑。基於此特色，雙方也將技職教育合作列為未來重點方向之一，透過課程共備、師資交流與教學實作，深化各部別教育內涵，回應社會對專業人才的需求，實踐教育前瞻。（張文祿報導）