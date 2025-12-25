▲明道中學打造「臺日雙向教育」新藍圖，讓英語力在文化碰撞中成真。（圖／明道中學提供）

【互傳媒／記者 林明佑／台中 報導】臺中市私立明道中學持續深耕國際教育，近年與日本多所學校建立穩定而多元的交流夥伴關係，其中與靜岡縣浜松湖南高校（Hamamatsu Konan High School）及和歌山市開智中學（Kaichi School）的雙向交流，更成為校內國際教育的亮點典範。透過線上共學、實體互訪與寄宿家庭體驗，三校攜手打造兼具深度與溫度的跨文化學習模式。

明道中學與浜松湖南高校的交流由英文科教師團隊推動，以班級為單位實施帶狀性的線上交流課程，至今已穩定運作並邁入第三年，成為校內常態化的國際教育實踐。今年，浜松湖南高校特別由神村佳代校長率領源馬栄里老師及10位學生來臺進行實體交流。訪團在為期兩日的行程中，與明道學伴一同進班上課，實際參與ESL英語課程、體育課等正式課程，深入體驗臺灣高中真實而完整的學習樣貌。

除了課堂共學，此次交流亦安排homestay寄宿家庭活動，由明道中學學生家庭接待日本學生，從日常作息、飲食文化到家庭互動，讓來訪師生親身融入臺灣生活，在真實情境中深化跨文化理解與友誼。雙方也已規劃後續回訪行程，明道中學預計於今年七月率團前往浜松湖南高校交流，並於明年十二月再度邀請日方來臺，正式簽署姊妹校合作備忘錄（MOU），象徵兩校夥伴關係邁向制度化與長期合作的新階段。

同時，明道中學與日本開智中學的交流亦持續深化。雙方緣分可追溯至2007年共同參與亞太青年論壇，近年更因大阪2025世界博覽會契機，促成明道中學40多位師生赴日交流。過去三年，兩校穩定推動交換生計畫，每年各選派學生進行為期兩週的深度交流，日本學生利用聖誕與新年假期來臺，臺灣學生則於農曆年期間赴日，進行進班共學、文化探索及寄宿家庭體驗。此次來訪行程中，也特別安排臺灣茶道、漆藝、傳統戲曲等文化課程，讓學生在生活與藝術中認識彼此文化的細膩底蘊。

明道中學陳炤華校長表示，臺日之間具有深厚的歷史文化淵源，近年來也有愈來愈多學生對日本文化及赴日升學產生高度興趣。在校園雙語政策的支持下，明道中學與開智中學、浜松湖南高校的師生，皆以英語作為第二語言（ESL）進行全程交流，並輔以在地文化體驗，使溝通更為順暢而自然。透過長期且穩定的雙向交流，學生不僅拓展國際視野，更在真實互動中培養尊重差異、理解他人的全球公民素養。未來，明道中學將持續結合線上課程、實體互訪與主題式課程共構，深化臺日校際合作，讓國際教育不再只是短暫參訪，而是融入日常學習的長程陪伴，陪伴學生自信走向世界。