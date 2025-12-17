▲明道中學技術高中部6金手7優勝寫下全國技藝競賽榮耀篇章。（圖／明道中學提供）

【互傳媒／記者 林明佑／台中 報導】114學年度全國技藝競賽全數職種圓滿落幕，明道中學技術高中部以亮眼表現交出精彩成績單，共榮獲6項金手獎、7項優勝的優異成果。為迎接選手們凱旋歸來，學校特別邀請「明道藍色動感樂團」踩街歡迎，熱烈的節奏與師生的掌聲，象徵對技職精神與努力付出的最高敬意。壓軸登場的工業類技藝競賽更傳捷報，在「數位電子、工業電子、室內空間設計、電腦軟體設計、應用設計」職種皆獲佳績，展現明道技高在跨域實作與專業訓練上的深厚實力。

在「數位電子」職種中奪得金手獎第二名的陳和靖選手分享，本次比賽多項功能高度依賴Wi-Fi連線，連線不穩定成為最大變數，必須事前準備多套備案才能確保任務完成。他認為，關鍵不只在技術本身，更在於臨場的危機處理能力與長期紮實訓練所累積的穩定度，才能在突發狀況下從容應對。

「工業電子」金手獎第五名王梓翰則指出，此職種同時考驗硬體、軟體綜合能力，今年術科難度明顯提高，所有選手平均分數僅二十多分，挑戰性十足。他分享，硬體設計須焊接多達百顆電子元件，對手作熟練度與速度要求極高，這往往是被忽略卻能拉開差距的關鍵，唯有反覆練習才能在競賽中脫穎而出。

「室內空間設計」優勝第六名連俞婷提到，該職種包含學科、電繪、手繪與模型製作四大項目，是所有職種中項目最多的。今年模型題目結合花蓮堰塞湖時事，要求設計兼具防災教育意義與SDGs概念的展示空間，與過往食品商鋪題型大不相同。她分享，只要基礎打得夠穩，就能在題目轉變時隨機應變，不被題目改變打亂自己的節奏。

在「電腦軟體設計」獲得優勝第八名的狄劭宇表示，術科成績佔比高達八成，須在四小時內完成六大題，對時間控管與專注力是極大考驗。他認為，平時提升英文打字速度與閱讀理解能力相當重要，因為關鍵細節常藏在題目敘述中，唯有真正理解題意，才能精準作答。

「應用設計」優勝第十一名楊博志則以創意發想取勝。今年術科主題為「自然界仿生夜間防身用品」，需完成商品海報與立體模型。他以魷魚逃生機制為靈感，設計出「防身舞獅」——外型為可愛舞獅書包掛飾，拉動即可發出警報聲，並具備閃光警示與GPS定位功能。他分享，自國小六年級養成隨手手繪的習慣，看見有趣事物就記錄下來，長期累積成為最珍貴的創作資產。

明道中學技術高中部陳士虹主任表示，技職教育的核心在於做中學、學中做，透過系統化訓練與實務導向課程，培養學生面對問題、解決問題的能力。此次競賽成果，是選手、指導老師與行政團隊長期合作的結晶，他感謝所有師生投入無數心力，讓孩子在全國舞台上被看見，也期待明道技高持續以專業與熱情，陪伴學生走出屬於自己的精彩職涯道路。