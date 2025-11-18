▲明道中學技高部勇奪全國家事類技藝競賽2金手1優勝。（圖／明道中學提供）

【互傳媒／記者 林明佑／台中 報導】明道中學技術高中部在教育部「114學年度全國家事類技藝競賽」中表現亮眼，三個參賽職種全數獲獎，共奪下2面金手獎與1項優勝，展現技職教育的專業與深厚底蘊。今年獲獎學生包含：「餐飲服務」金手第3名的莊宥源、「中餐烹飪」金手第6名的洪祥瑋、「烘焙」優勝第25名的陳筠欣，參賽全員獲獎！

本次競賽來自全國各校頂尖選手同場較勁，採「學科＋術科」雙軌評分，且術科題目於比賽現場才公布，更考驗選手的臨場反應與平時訓練的扎實度。無論是餐飲服務的英語酒譜、中餐烹飪的八大菜系理論，或烘焙精細的科學反應，都需要高度專注與耐力。

餐飲服務金手獎得主莊宥源已連續三年投入選手訓練，他分享：「技藝競賽最難的是學科和術科都要強，尤其餐飲服務的菜單和酒譜都是英文，需要大量知識累積。」他認為，除了技術外，選手更需要強大的心理素質，「有決心、有毅力，才能站上競賽舞台。」此次脫穎而出，也證明他多年努力的成果。

首次參賽就奪下中餐烹飪金手獎的洪祥瑋，是本屆的亮眼「素人新秀」。他擅長中式熱炒料理，對術科充滿自信，但坦言最大的挑戰是中餐烹飪學科的龐大體系。「八大菜系內容非常多，準備量超乎想像。」即使身為高三生，他仍選擇踏上競賽舞台，希望突破自我，也鼓勵學弟妹：「不要怕開始太晚，把握每一次機會，就是最好的開始。」

烘焙優勝得主陳筠欣則擅長蛋糕製作與裝飾，術科表現穩定。她表示，此次學科表現稍有失常，讓成績留下些許遺憾，但仍非常珍惜這段競賽歷程。「選手最需要的是抗壓性，也要有自癒能力，遇到挫折要自己站起來。」

明道中學技術高中部陳士虹主任表示，學校深耕技職教育，提供業界等級的專業教室、完整的選手培訓制度及多位專業教師的指導。從基礎訓練、心理韌性到模擬測驗，學校打造一條完整的學習路徑。本次技藝競賽全員獲獎，肯定選手們的努力，更鼓勵生在升學與職涯上都能站上更大的世界舞台。