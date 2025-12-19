明道中學攜手馬來西亞芙蓉中學展開「閱讀臺灣深度文化之旅」
明道中學在疫情後重新恢復海外學校同遊臺灣計畫，這次攜手馬來西亞森美蘭州芙蓉中學共同走讀臺灣，兩校共計44名師生同行。芙蓉中學四名帶隊老師皆曾於大學時期留學臺灣，此行重返熟悉又蛻變中的人事物，格外動人，也讓跨世代、跨文化的交流更添深度。
明道中學長期深耕人文教育，透過「閱讀、導讀、走讀」三階段系統性課程，引導學生從文本出發，走進真實世界。今年，從《明道文藝》雜誌專欄採訪延伸到「大師在明道－藝文流域主題特展」，最終走向「閱讀臺灣深度文化之旅」，以「臺灣產業轉型」為主軸，帶領學生深入理解土地、產業與文化之間的脈絡。
這次走讀行程，學生實地走訪文章中提及的南投廣興紙寮、Feeling 18巧克力工房、半山夢工廠等指標場域，從傳統產業的堅持與轉型，看見品牌如何在時代浪潮中找到新的生命力。透過實地踏查與任務導向學習，學生不僅理解產業背後的文化底蘊，也在日月潭向山遊客中心等場域中，展現主動學習與團隊合作的能量。
團長明道中學林雯琪副校長分享，這趟走讀已走過十七個年頭，始終不變的是對這片土地的深情與對人文教育的堅持。行程從南投、臺南、臺東、花蓮一路延伸，學生在十鼓文化園區感受擊鼓的磅礡節奏，在台江、林百貨閱讀城市紋理；在東港高中與台東高商展開跨校對話，透過策展、樂舞與在地故事，實踐「在地國際化」的真實交流。
花蓮行程中，學生再度走進海洋文學作家廖鴻基老師的生命書寫，從文學之海談海洋、談生活，真實而深刻的故事讓許多學生與師長動容；在都會台北的行程，來到國立臺灣師範大學校園，邀請須文蔚老師進行專題分享，從文學、科技到文化行動，帶領學生思考如何在快速變動的時代中，持續書寫屬於自己的臺灣故事，也為這趟走讀注入深層的思辨力量。旅程尾聲，兩校師生走進大稻埕，在河岸與街區交織的歷史風景中道別，彼此相約，將這段共同閱讀臺灣的記憶，珍藏於心，延續於未來。
林雯琪副校長表示，走讀不只是移動的課程，更是一場在孩子心中播下希望種子的旅程，期盼這些被閱讀、被看見、被感動的時刻，成為學生未來持續向上、向善的力量。（張文祿報導）
其他人也在看
台中大安港園區媽祖雕像終於蓋鋼架 招商規劃濱海渡假村
大安港媽祖文化園區媽祖雕像歷經3任台中市長，盼了12年，台中市興富發文化藝術基金會捐贈主體高30公尺的花崗石媽祖雕像，本月總算建置鋼架，展開招商，尚未有廠商表態。市府朝興建渡假飯店規劃，已有連鎖飯店業者現勘，但認為地理位置偏遠，後續經營與遊客人數都要審慎評估。自由時報 ・ 1 天前 ・ 3
2026就看這一場｜室內展覽懶人包｜全台唯一沉浸式恐龍展家庭票$550、永恆畢卡索「藝術限定傘」套票開賣、葬送的芙莉蓮特展限定娃包超萌登場！
年末、春節規劃出遊，但不知道去哪兒？可以參考全台人氣室內行程推薦，從藝術、運動、AI科技、攝影到動漫，各種展覽活動蓄勢待發，不論是情侶約會、親子同樂、好友聚會，還是想一個人充實心靈，都能找到適合的選項，各平台紛紛在歲末推出優惠門票折扣，趁機來一場精彩的展覽之旅囉！Yahoo夯好物 ・ 1 年前 ・ 發起對話
花開寶山、浪漫整冬 竹縣寶山鄉波斯菊花海迎接旅遊季
記者彭新茹／新竹報導 為營造友善農村景觀並提升在地旅遊魅力，竹縣寶山鄉公所在新竹縣政…中華日報 ・ 7 小時前 ・ 發起對話
影／歌聲傳祝福、醫療送關懷 二林基督教醫院門診洋溢聖誕暖流
【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】在充滿希望與愛的聖誕節前夕，二林基督教醫院於今（19）日上午在醫療大樓一樓互傳媒 ・ 10 小時前 ・ 發起對話
2026台北電玩展1月29日南港展覽館登場，早鳥票限量5000張售完為止
每年開春最受矚目的遊戲盛會即將登場！2026台北國際電玩展（Taipei Game Show，TGS）將於1月29日至2月1日在南港展覽館1館登場，預購票即日起開放搶購，去年首度推出的150元早鳥票，再度好評回歸，限量5,000張售完為止。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 12 小時前 ・ 1
雲林布袋戲登高空展巔峰！ 延展展期串聯櫻花與竹博覽
【互傳媒／記者廖承恩／雲林報導】雲林縣政府與台北101攜手推出的《超越偶‧超越巔峰》特展，自11月10日開展以互傳媒 ・ 9 小時前 ・ 發起對話
屏基推鯨魚撲滿、健走行動為智能醫療大樓募款 號召全民一起存錢支持
【互傳媒／記者 范家豪／屏東 報導】 為興建中的「智能醫療大樓」籌措經費，屏東基督教醫院推出鯨魚造型吉祥物撲滿互傳媒 ・ 1 天前 ・ 2
神明旅遊! 三尊海神媽祖搭阿里山小火車抵奮起湖
南部中心／鄭榮文、陳芷萍 嘉義縣報導阿里山19日有一場別開生開的神明旅行活動，來自澎湖、金門、馬祖三尊海神媽祖，在嘉義新港奉天宮媽祖的邀請之下，來到嘉義北門車站，搭乘阿里山小火車「栩悅號」山上，首站抵達奮起湖，吸引大批信徒跟隨，20日一早祂們還要去看日出。民視 ・ 6 小時前 ・ 1
「聽希望在唱歌」全台巡迴最終場林口長庚登場 用經典歌曲陪伴癌友
林口長庚醫院持續關注癌友及家屬的身心靈照護，自2014年起辦理癌友歌唱、才藝比賽等，透過各種形式的表演，讓癌友重新出發展現自己，更有勇氣面對疾病，成為抗癌勇士。林口長庚醫院每年也配合國健署全方位癌症防治策進計畫，針對不同癌別辦理音樂響宴活動及衛教推廣活動，林口長庚醫院林永昌副院長表示，每次看到癌友認桃園電子報 ・ 1 天前 ・ 發起對話
課輔班學童到屏東基督教醫院 歌聲溫暖安寧病房
耶誕節即將到來，「中華民國生命豐盛關懷協會」輔助的課輔班小朋友，昨（17）日下午到屏東基督教醫院的安寧病房報佳音，以欣喜悅耳的歌聲表演給醫護人員及病人欣賞，祈求上帝祝福讓人人平安喜樂，獲得熱鬧的迴響，讓病患也露出罕見的笑容。生命豐盛關懷協會由布農族的牧師謝光忠所創立，長期以來在屏東地區資助弱勢家庭和自由時報 ・ 1 天前 ・ 發起對話
獨家／北捷恐攻男爆是「空軍志願役」！因1件事被通緝
社會中心／綜合報導台北今（19）日連傳2次攻擊事件，繼北捷晚間5點左右有男子扔擲煙霧彈後，這名犯案的男子又闖到鄰近的中山捷運站，持長刀隨機攻擊，造成多人受傷、身亡。根據民視新聞網掌握的獨家消息，這名犯案的張文為空軍志願役士兵，卻在111年因為酒駕遭到汰除，在113年11月25日教召沒報到才遭到通緝。民視 ・ 2 小時前 ・ 28
半導體短缺 本田汽車中日工廠面臨停產
受半導體短缺影響，日本汽車公司本田的中日工廠將面臨停產。日本共同社報導，本田汽車17日透露，由於半導體短缺，公司計劃從12月下旬至明年1月上旬，讓旗下日本和中國工廠暫停或減少整車的生產。中時財經即時 ・ 1 天前 ・ 6
李亞萍失智抗拒就醫 余祥銓無奈駁「分家忤逆」
余祥銓19日參與節目錄製，談到媽媽李亞萍失智症近況，他表示近半年病發越發頻繁，狀況時好時壞，從一周一次，到兩、三天就發作，有時凌晨四、五點起床，說要出去作秀，還一直夢到已故親人：「看到我爸以為是她爸爸我外公，我上網查了這就是失智前兆。」情況令人擔憂。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 6 小時前 ・ 6
工程師「入珠」討好女友！沒想到第一次就哭了…
（記者張芸瑄／綜合報導）泌尿科醫師分享一起特殊案例，一名工程師因工作繁忙、無法時常陪伴女友，為了討好對方竟決定 […]引新聞 ・ 1 天前 ・ 113
明後天炸雨全台躲不掉！2波冷空氣接力「凍到年底」 3500m高山有望下雪
中央氣象署指出，今（18）日東北季風影響，迎風面基隆北海岸、宜蘭地區及大臺北山區有短暫雨，並有局部較大雨勢發生的機率，桃園以北、花東地區及恆春半島有局部或零星短暫雨，新竹以南仍為多雲到晴的天氣；溫度方面，清晨各地偏涼，低溫在15至20度之間，局部地區會再稍低一些，請適時增添衣物，而白天北部及宜蘭預測高溫約21至23度，感受稍涼，中南部及花東24至27度，感受溫暖舒適，但新竹以南地區日夜溫差較大。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 13
深夜變天！週五、週六雨彈開炸 氣象專家示警「這些地區」雨勢最猛
[FTNN新聞網]生活中心／綜合報導深夜天氣轉變，全台再度迎來濕涼天氣。天氣風險公司天氣分析師黃國致表示，週五至週六各地多雲至陰，普遍有短暫雨至短暫陣雨...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 8
彈劾賴清德！最新網路投票81.7%表態贊成
國民黨立法院黨團與民眾黨立法院黨團今（19）日上午在議場前舉行「彈劾違憲總統，反帝制、反專制、反獨裁」聯合記者會，正式宣布對總統賴清德啟動彈劾案。根據最新網路投票結果顯示，有高達81.7%的網友表示贊成。中天新聞網 ・ 9 小時前 ・ 475
明天「全台下雨」！氣象署：濕冷有降雪機會
[NOWnews今日新聞]明（19）日外出要帶傘！受到南方雲系北移到台灣影響，全台都有降雨機會，中央氣象署提醒，東半部要慎防局部大雨，雖週六午後西半部雨勢趨緩，不過下週日冬至又有東北季風影響，北部、東...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 6
李亞萍罹患失智症 營養師示警：5大傷腦食物少吃
藝人余祥銓日前受訪時證實，母親李亞萍出現失智症前兆，甚至會在凌晨3、4點打電話給司機表示要出門，還曾把丈夫余天認成爸爸，這樣的狀況一週反覆發作3、4次。事實上，營養師高敏敏曾列出5大傷腦食物，示警失智症早已年輕化，越早預防越好。中天新聞網 ・ 15 小時前 ・ 61
全台雨襲2天！今明降雨預報圖「差很大」全島藍一片
全台雨襲2天！今明降雨預報圖「差很大」全島藍一片EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 發起對話