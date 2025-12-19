明道中學攜手馬來西亞芙蓉中學展開「閱讀臺灣深度文化之旅」

明道中學攜手馬來西亞森美蘭州芙蓉中學共同走讀臺灣。（圖：明道中學提供）

明道中學在疫情後重新恢復海外學校同遊臺灣計畫，這次攜手馬來西亞森美蘭州芙蓉中學共同走讀臺灣，兩校共計44名師生同行。芙蓉中學四名帶隊老師皆曾於大學時期留學臺灣，此行重返熟悉又蛻變中的人事物，格外動人，也讓跨世代、跨文化的交流更添深度。

明道中學長期深耕人文教育，透過「閱讀、導讀、走讀」三階段系統性課程，引導學生從文本出發，走進真實世界。今年，從《明道文藝》雜誌專欄採訪延伸到「大師在明道－藝文流域主題特展」，最終走向「閱讀臺灣深度文化之旅」，以「臺灣產業轉型」為主軸，帶領學生深入理解土地、產業與文化之間的脈絡。

這次走讀行程，學生實地走訪文章中提及的南投廣興紙寮、Feeling 18巧克力工房、半山夢工廠等指標場域，從傳統產業的堅持與轉型，看見品牌如何在時代浪潮中找到新的生命力。透過實地踏查與任務導向學習，學生不僅理解產業背後的文化底蘊，也在日月潭向山遊客中心等場域中，展現主動學習與團隊合作的能量。

團長明道中學林雯琪副校長分享，這趟走讀已走過十七個年頭，始終不變的是對這片土地的深情與對人文教育的堅持。行程從南投、臺南、臺東、花蓮一路延伸，學生在十鼓文化園區感受擊鼓的磅礡節奏，在台江、林百貨閱讀城市紋理；在東港高中與台東高商展開跨校對話，透過策展、樂舞與在地故事，實踐「在地國際化」的真實交流。

花蓮行程中，學生再度走進海洋文學作家廖鴻基老師的生命書寫，從文學之海談海洋、談生活，真實而深刻的故事讓許多學生與師長動容；在都會台北的行程，來到國立臺灣師範大學校園，邀請須文蔚老師進行專題分享，從文學、科技到文化行動，帶領學生思考如何在快速變動的時代中，持續書寫屬於自己的臺灣故事，也為這趟走讀注入深層的思辨力量。旅程尾聲，兩校師生走進大稻埕，在河岸與街區交織的歷史風景中道別，彼此相約，將這段共同閱讀臺灣的記憶，珍藏於心，延續於未來。

林雯琪副校長表示，走讀不只是移動的課程，更是一場在孩子心中播下希望種子的旅程，期盼這些被閱讀、被看見、被感動的時刻，成為學生未來持續向上、向善的力量。（張文祿報導）