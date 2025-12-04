▲明道中學王儀珊WDSF世界錦標賽雙冠王，16歲用舞步寫下屬於自己的答案。（圖／明道中學提供）

【互傳媒／記者 林明佑／台中 報導】在聚光燈落下的那一刻，世界看到的是兩面金牌；但回到明道中學的校園裡，16歲的王儀珊最想分享的，並不是站上世界舞台的榮耀，而是她如何與自己對話、如何面對孤獨、以及如何在「放下榮耀」後重新出發。

▲明道中學王儀珊WDSF世界錦標賽雙冠王，16歲用舞步寫下屬於自己的答案。（圖／明道中學提供）

WDSF 世界運動舞蹈總會於 11 月底在東歐波士尼亞與赫塞哥維納．塞拉耶佛舉辦首屆女子單人標準舞世界錦標賽。王儀珊選手代表中華台北，分別出戰青年組與跨組挑戰成人組，以穩定而強大的表現，奪下兩面世界冠軍，成為歷史第一屆女子單人世界錦標賽的雙金紀錄締造者，同時也是目前世界排名積分第一的金牌選手。

比賽的榮耀來自一整個月的自我磨練。王儀珊坦言，比賽固然重要，真正讓她成長的是賽前整整一個月的高強度集訓。「那是我最長、也最專注的一次訓練。」她提前一個月前往羅馬，在前世界冠軍 Domenico & Gioia 教練及中華代表隊趙群倫教練的指導下調整技巧、體能、心肺與表演細節。每天高密度的訓練，讓她深刻感受到身體與心理雙重壓力。

儀珊從小喜歡跳舞，國小五年級開始接觸國標舞，笑稱與國標舞「很有緣分」。一路以來，她在趙群倫、高嘉璘教練帶領下扎實累積基礎，在國際舞台上逐步展現才能。她談起單人舞時眼神格外堅定：「單人舞和雙人舞不同，舞台上只有自己，要學會跟觀眾、跟音樂、也跟那一刻的自己對話。」而孤獨，是每個選手都會面對的。但她說：「如果要突破，就要放下榮耀。」16 歲的她，已懂得為了進步重新調整舞步、修正肌肉使用，甚至承受「必須先輸、才能再贏」的勇氣。

作為國際選手，心理壓力往往比身體挑戰更難跨越。儀珊感謝家人，尤其是一路陪伴的母親。

「我們家五個兄弟姊妹，家人永遠是我最好的出口。」這次比賽難得有攝影師隨隊記錄，儀珊的媽媽說：「看著她願意分享自己的故事，相信她未來能用舞蹈去激勵更多人。」儀珊也特別感謝明道中學的 IDP 個人發展計畫，協助她在練習與學業間取得平衡。

明道中學高中部劉昌龍主任表示，學校會盡力支持每位孩子追夢，協助他們找到最適合的步調。文化創意處副校長林雯琪補充，儀珊做任何事都全力以赴，不論舞蹈或學業，她都以堅定節奏往前，是所有學生的典範。從國中開始天天凌晨就到校練習，在比賽等待的短暫時間仍拿著課本複習功課，儀珊以自律讓自己的舞者道路更加扎實。

金牌只是結果，初心才是力量。如今，她以兩面世界金牌寫下台灣的新頁。但她說：「這只是開始。」在 16 歲的王儀珊身上，我們看到的不是勝利本身，而是讓勝利成為前進理由的勇氣。「我會繼續努力，讓世界看到台灣。」這不是口號，而是她用汗水親自證明的故事-她會繼續往前，直到台灣在世界舞台上被看見、被記住。