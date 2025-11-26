明道中學與越南LSTS合作 打造深度思辨的國際交流新思維

▲在教育部舉辦、以「世界是我們的教室」為主題的「114學年度中小學國際教育成果分享會」中，明道中學受邀分享海內外學生國際交流成果。（圖／明道中學提供）

【互傳媒／記者 林明佑／台中 報導】在教育部舉辦、以「世界是我們的教室」為主題的「114學年度中小學國際教育成果分享會」中，明道中學受邀分享海內外學生國際交流成果。明道中學駱浚鉉、許天為與越南丁善理紀念學校（LSTS）的兩位學生一同登台，呈現由學生主導、以深度對話與系統性思考為核心的跨國共學經驗，獲得現場熱烈迴響。

明道中學推動國際教育已逾二十年，從傳統短期交流逐步深化為「寰宇走讀」，強調閱讀、思辨與表達並重。校方反思過去入班共學及文化體驗的模式學生雖覺得「好玩」與「友善」，一方面難以在短期內真正引導學生發展觀點與思辨力，老師也比較無法具體掌握學生的學習成果。因此，團隊重新設計交流模式，將學習的主體交還給學生，讓他們從準備到實體對話回到問題提問以及觀點展現。簡單地說，盡量讓每一個環節都能引發思考、從觀念建構到解構，最後透過分析批判及綜合整理建立共識。

在本次與越南LSTS的合作中，兩校學生以兩個月時間，採用 PDCA（Plan-Do-Check-Act）循環自主規畫學習：自訂主題、設計框架、分工執行並修正成果。從第一次視訊的生澀與摸索，到最後清晰自信的台上報告，學生以行動證明：他們不是被動的參與者，而是主動的學習設計者與國際議題對話者。

學生以聯合國永續發展目標（SDGs3及SDGs4 作為討論核心，並選擇經典電影《春風化雨》（Dead Poets Society）作為共同文本，從教育情境反思「學習的本質」與「自我發現」，引出後續的角色扮演、觀點辯證與議題生成。

經過兩個月的討論期，在兩天的實體交流中以學生自主錄製Podcast 與越南學生設計的真人桌遊為主軸，分別以「學生、老師、家長」三種視角解析同一段電影情節，把教育現場的壓力化為情境挑戰，透過角色轉換跳脫原有立場、呈現多元觀點。學生形容，這種設計迫使每個人必須不斷思考，問對問題，是最貼近真實的學習歷程。

規劃這次寰宇走讀活動的林雯琪副校長表示，思辨的前提是「觀點」，而觀點需靠大量「閱讀」累積——閱讀文本、閱讀文化，也閱讀彼此。雖然實體活動僅兩天，但兩個月的前置討論、無數次會議與合作，一次一次強化交流的深度。學生在語言差異、時程壓力與意見碰撞中逐漸學會提問、協調與尋找解方，這些正是國際教育最核心的價值。

分享會現場，學生展現從議題生成到成果統整的每一步，越南學生亦分享跨文化溝通的挑戰。與會嘉賓認為，明道的做法是一種真正在議題中鍛鍊系統思考、跨文化理解與問題解決能力的新模式。

對學生而言，這次成果分享不只是一次舞台展演，而是一堂「學習如何學」的課。他們在共同歷程中經歷困難、挫折與突破，最終收穫的不只是作品，更有自信、責任感與跨國友情。校方也期望未來將「寰宇走讀 × 深度思辨」模式擴展至更多學習場域，讓更多學生在真實議題中成為主動學習者。

明道中學希望透過此次分享傳遞一個信念：當世界成為教室，學習的價值不在於完美的成果，而在於過程中每一次真實的思考、對話與行動。這才是能改變視野、改變人生的教育力量。