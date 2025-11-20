明道中學辯論社台風穩健默契佳 勇奪美國Peach State辯論賽冠軍

明道中學國際部辯論社九年級鄭韋宥、張巧沂參加在美國亞特蘭大舉行的 Peach State 辯論賽拿下冠軍。左起，鄭韋宥、張巧沂同學、Steve老師。（圖：明道中學提供）

明道中學國際部辯論社九年級鄭韋宥、張巧沂兩名同學，日前代表學校線上參加在美國亞特蘭大舉行的 Peach State 辯論賽，與來自世界各地的16支隊伍同場較勁。兩名同學以清楚的論點架構、穩健的台風以及默契十足的合作，一路晉級，最終拿下冠軍，也為自己多年的投入寫下重要的里程碑。

Peach State 辯論賽為美國當地州級賽事，相較於目前的辯論競賽，其題材深度、資料廣度與攻防策略的要求都更為嚴謹。選手必須具備高度的資料搜整能力、臨場反應與辯論技巧。能在這樣的賽事中脫穎而出，對仍就讀九年級的兩名學生而言，是對他們長期累積與努力的一份肯定。

廣告 廣告

鄭韋宥、張巧沂同學自七年級加入辯論社，是創社初期就投入的第一批成員，也是現任社團的一、二辯手與幹部。在社團中，他們透過不斷準備講稿、模擬攻防、參與校內外比賽，持續磨練批判思考與清楚表達的能力，也共同設定了清楚的目標，在兩年內累積更多認證賽事的經驗與勝場，並取得美國辯論界最高殿堂 TOC（Tournament of Champions）的參賽資格。TOC 被視為全美高中辯論生最嚮往的舞台，學生必須透過各大認證賽累積積分，才能取得參賽門票。這次奪冠，不只是比賽成績上的進步，更是朝著長期目標邁進的一個重要步伐。

鄭韋宥、張巧沂兩名同學回顧訓練歷程時分享，辯論對他們來說，不只是「上場比賽」，更是一個全面鍛鍊自己的過程：從大量閱讀國際與公共議題、學習查找與整理資料，到建構完整論述、在短時間內做出回應，以及與隊友協調分工與互相補位。這些能力不只運用在比賽，也幫助他們在課堂報告、寫作、跨國線上交流中更有自信地表達自己。讓他們特別感到鼓舞的是，近年加入辯論社的學弟妹越來越多，社團不再只是少數人的練習場，而是一個彼此支持、一起成長的學習社群。他們也將帶領學弟妹前往台北參加 NSDA（美國國家演講與辯論協會）台灣區比賽，期待把平時練習的成果在不同舞台上展現出來。

明道中學國際部主任文義豪表示，這次的成績，真正令人欣喜的，不只是冠軍本身，而是看到孩子在過程中展現出來的學習態度與自我要求。他認為，辯論社的每一個成員都在為自己的成長負責，主動蒐集資料、利用課餘時間練習、彼此回饋與一起檢討對局；這些日常累積，加上課程與社團中培養的批判思維、跨文化理解、資訊判讀與團隊合作，成為他們面對世界的重要力量。「當孩子有內在動力時，就會一步步找到自己的方向，也會長出自己飛翔的方式。」學校能做的，就是陪伴並提供合適的學習環境與舞台，讓更多學生看見自己的可能性，勇敢走向更寬闊的世界。（張文祿報導）