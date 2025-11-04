明道中學黃歆恩入選中華隊 勇闖世界無人機足球錦標賽

明道中學黃歆恩（前排中）入選中華台北代表隊，將於11月14日前往上海，與世界各國的菁英選手同場競技。（圖：明道中學提供）

明道中學國際部黃歆恩同學，成功入選「2025 FAI 世界無人機足球錦標賽」中華台北代表隊，將於 11 月 14 日前往上海，與世界各國的菁英選手同場競技。這是台灣首度以正式「中華台北」名義參賽，象徵在新興科技運動與 STEAM 教育發展上的重要里程碑。

無人機足球（Drone Soccer）結合飛行科技、工程設計與團隊戰術，被譽為「空中 F1」。選手必須在高速運動中操控球形無人機進行攻防與得分，展現精準判斷、反應速度與團隊默契。明道中學黃歆恩同學將代表台灣出戰 F9A-B 組別，她說：「能成為中華台北代表隊的一員，是莫大的榮耀！」在這段準備與比賽的過程中，她更深刻體會到團隊合作與臨場思考的重要，也從中找到自己的節奏與面對壓力的勇氣。

黃同學的父親分享到，孩子每天放學回家，總是先完成功課，再投入無人機練習，這樣的規律已成為生活的一部分。自主自律的學習態度，不僅讓她在操作技巧上持續進步，也培養了自信與溝通能力，讓她在團隊策略討論與臨場應變時更加成熟。這正是明道教育所重視的精神，在成長的過程中，學會負責任地面對自己，尊重團隊，並勇敢迎接挑戰。

台灣代表隊在七月的國家選拔賽中脫穎而出，組成三支菁英隊伍參加世界賽。隊伍成員橫跨國小至高中各年齡層，展現在科技教育扎根與跨齡合作上的成果。教練指出，高中生負責戰術與維修，國中小學生展現操作與反應，他們既是選手，也是工程師與飛行員的結合。

這次賽事由國際航空運動聯盟（FAI）主辦，為全球唯一獲國際奧會認可的航空運動最高機構。台灣代表隊以「中華台北」名義出賽，經中華奧林匹克委員會正式授權，象徵這項新興運動正式納入國際體育體系。授旗典禮於 11 月 3 日在台中日月千禧酒店舉行，現場嘉賓雲集，共同為選手加油打氣。

明道中學國際部文義豪主任表示，相信「成績很重要，但還有比成績更重要的事情」，那是孩子探索、學習與發現自我的歷程，也是教育真正的價值所在。黃歆恩同學的努力與成果，正是「在明道發現你自己」教育理念的最佳詮釋。期盼每位學生都能在學業之上，找到自己的熱情與方向，培養勇氣、自信與責任感，讓世界不只看到他們的成績，更看見他們的品格、態度與成長。（張文祿報導）