明道中學16歲國標舞雙金新星 王儀珊勇奪WDSF世錦賽雙冠

王儀珊一舉拿下雙料世界冠軍，同時也是目前世界排名積分第一的金牌選手。（圖：明道中學提供）

WDSF 世界運動舞蹈總會11月底在波士尼亞與赫塞哥維納．塞拉耶佛舉辦首屆女子單人標準舞世界錦標賽，16 歲的明道中學王儀珊代表中華台北出戰青年組與跨組挑戰成人組，憑藉穩定、成熟且極具張力的表現，王儀珊一舉拿下雙料世界冠軍，同時也是目前世界排名積分第一的金牌選手。

然而，她更重視的是那些金牌背後看不見的日子。回到明道中學校園，王儀珊最想分享的卻不是站上世界舞台的掌聲，而是她如何在孤獨中磨練、在壓力裡沉澱、並在「放下榮耀」後再次起步的力量。賽前整整一個月，她提前前往羅馬，在前世界冠軍 Domenico & Gioia 教練及中華代表隊趙群倫教練的指導下調整技巧、體能、心肺與表演細節。每天高密度的訓練，讓她深刻感受到身體與心理雙重壓力。

從小熱愛跳舞的王儀珊，國小五年級便接觸國標舞，她笑說自己與國標舞「很有緣分」。跟著趙群倫、高嘉璘教練的扎實訓練，她逐步在國際舞台展現天賦。而談起單人舞，她的目光格外堅定：「舞台上只有自己，要學會跟觀眾、跟音樂，也跟那一刻的自己對話。」。孤獨，是每個單人舞者必然要面對的功課，她也明白：「如果想突破，就必須放下榮耀。」16 歲的她，已能坦然接受「為了進步，必須先承受失敗」的磨練。

成為國標舞選手，心理壓力往往比身體挑戰更沉重。王儀珊感謝家人，尤其是一路陪伴的母親。她說「我們家有五個兄弟姊妹，家人永遠是我最好的出口。」這次比賽，有隨隊攝影師全程記錄，她的母親說：「看著儀珊願意分享自己的故事，我相信她未來能用舞蹈激勵更多人。」。

明道中學高中部劉昌龍主任表示，學校會盡力支持每位孩子追夢，協助他們找到最適合的步調。文化創意處副校長林雯琪補充，儀珊做任何事都全力以赴，不論舞蹈或學業，她都以堅定節奏往前，是所有學生的典範。從國中開始天天凌晨就到校練習，在比賽等待的短暫時間仍拿著課本複習功課，儀珊以自律讓自己的舞者道路更加扎實。（張文祿報導）