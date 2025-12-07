明道中學840名新生童軍成團 校長獻唱《十年》許下黃金承諾
【互傳媒／記者 林明佑／台中 報導】週末的冬日暖陽下，台中市明道中學的校園裡洋溢著一股莊嚴而溫馨的氣息。這不只是一場典禮，更是一場關於「長大」的儀式。全台灣規模最大的明道童軍團，於6日迎來了840名國一新血。在嘹亮的誓詞聲中，他們不僅戴上了領巾，更在父母與師長的見證下，將「準備、日行一善、人生以服務為目的」的童軍DNA，深深烙印在青春的起點。
▲全台灣規模最大的明道中學童軍團迎來了840名國一新血。（圖／明道中學提供）
校長典禮前深情獻唱《十年》，許孩子一個寬廣的未來。校長不只是展現歌喉，更是為了給這群剛踏入青春期的孩子們一份深切期許。陳炤華校長勉勵同學，未來的十年是人生的黃金歲月，也是厚植能力的關鍵時刻。童軍教育的核心在於培養「負責任的生活態度」，他期盼明道學子能在AI世界中，學習SEL的五個核心能力，時時自我覺察 (Self-Awareness) 與自我管理 (Self-Management)，進一步社會覺察 (Social Awareness)與運用人際技巧 (Relationship Skills)，學會做出負責任的決策 (Responsible Decision-Making)。不僅要有飛向世界的能力，更要有看見他人需求的同理心，成為溫暖的世界公民。
家長親手繫領巾，擁抱取代言語，是這場成團典禮最動人的風景。家長為孩子親手繫上領巾的瞬間，這條領巾，不僅象徵著榮譽，更是一份沉甸甸的責任。現場只見家長們細心地為孩子調整衣領、撫平褶皺，許多孩子靦腆地笑了，隨後迎來的是父母緊緊的擁抱，在這一刻化作無聲的支持。家長將孩子交到團長手中的那一刻，象徵著信任，也象徵著將孩子推向更廣闊的社會去歷練。家長感動：這是書本裡學不到的珍貴一課 「這已經是我第三次參加成團典禮了，但每一次的感動都像第一次一樣強烈。」一位國一新生的母親紅著眼眶分享道。看著家中的老三站在整齊劃一的隊伍中，從最初羞澀地練習班級團呼，到此刻抬頭挺胸的宣誓，她看到的不再只是成績單上的分數，而是孩子在團隊中學會的付出與奉獻。「這是在家裡、在課本裡學不到的，最珍貴的一課。」
經過四個月的洗禮，孩子們準備好了！明道每年在國一上學期的年末舉辦這場盛會，是希望國一同學經過四個月國中生活的洗禮，褪去了小學的稚氣，變得更加懂事成熟。國中部林芳如主任表示，這場典禮，是孩子們宣告「準備好了」的第一個成年禮。透過學校強調的品格教育與生活能力養成，他們將帶著這份榮譽，學會對自己負責，為班級做出貢獻，並準備好擁抱世界，展開名為「服務」的人生旅程。
