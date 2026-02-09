明金成病逝4年...遺孀獨帶龍鳳胎 認：學會扛起生活

明金成於2022年2月8日因心因性休克離世，遺孀林沛締在社群發文吐心聲。（圖／翻攝自明金成導演+明太太的家 臉書）





演而優則導的明金成於2022年2月8日因心因性休克離世，當時他才剛升格當龍鳳胎的新手爸爸20天時間，消息令大眾不捨。昨（8日）是明金成病逝4週年，遺孀林沛締也在社群分享動態，表示自己會帶著明金成給予的勇氣繼續走下去。

林沛締昨日在臉書發文，表示2月的空氣對她來說總是特別安靜，主要2月8日明金成的忌日，也讓她首度了解到思念是有重量，「時間走了，但這一天，始終留在心裡。那是他離開我的日子，也是我開始一個人承擔生活的起點。」

廣告 廣告

並提及這4年時間，她也重新學會一個人扛起生活，並帶著對明金成的思念繼續往前走，更表示自己沒有忘記，思念已經成為日常的一部分，最後也表達會帶著逝者給予的勇氣繼續走下去，「想你了，明哥。你一直都在。」



【更多東森娛樂報導】

●夫妻回歸沒合體！「老高與小茉爆離婚」 婚姻關係全說了

●大S靈魂不離具俊曄？命理師曝已成「陰陽夫妻」

●又失言！范瑋琪現身大S墳前「1句話」惹議

