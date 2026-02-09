明金成辭世4週年！遺孀扛家計育2兒 罕吐心聲「思念變日常」

導演明金成2022年2月8日因心因性休克猝逝。（圖／翻攝自明金成臉書）

導演明金成於2022年2月8日因心因性休克驟然離世，享年51歲，留下妻子林沛締（Patty）以及一對尚未滿月的龍鳳胎。隨著逝世屆滿4週年，林沛締近日在社群平台分享生活近況，並公開表達對丈夫的深切思念，相關貼文曝光後，引來大量網友留言關懷與鼓勵。

明金成早年曾演出《麻辣鮮師》、《我的秘密花園》等作品，之後逐漸將重心轉向幕後，參與多部戲劇與電影的導演及製作工作。2017年，他與圈外女友Patty完成結婚登記，家庭生活備受親友祝福，未料於2022年2月突傳噩耗，讓家人與演藝圈友人深感不捨。

在逝世4週年的時間點，林沛締於臉書粉絲專頁「明金成導演＋明太太的家」上傳一段丈夫生前的影像，並寫下心情文字指出，2月對她而言總是格外安靜，而2月8日不僅是丈夫離開的日子，「也是我第一次真正明白，原來思念，是有重量的。時間走了，但這一天，始終留在心裡。那是他離開我的日子，也是我開始一個人承擔生活的起點。」。她提到，這些年學著一個人面對生活，在思念中持續前行，也逐漸體會到思念並非短暫情緒，而是成為日常的一部分。

林沛締進一步表示，自己從未想過要忘記丈夫，並非因為不痛，而是因為那份情感太過深刻。她選擇將想念放在心中，帶著對方留下的力量繼續走下去，並以文字向明金成表達思念之情。不少網友湧入留言，為她與孩子加油打氣，「妳很棒，相信金城哥用另一種方式守護妳和寶貝們」、「這思念是一種，深情的，有難過，有快樂，忙碌中才會淡忘」、「是的，一直都在的，靈魂不滅，他一定感到很欣慰」。

