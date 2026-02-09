明金成逝世4年！遺孀深夜喊「想你了」承諾：帶著勇氣走下去

明金城的太太林沛締，選在丈夫逝世4周年這天發文寫下心聲。（圖／粘耿豪攝）

知名導演明金成，曾執導《18禁不禁》、《歡喜來逗陣》等多部經典台灣戲劇，但在2022年2月8日因心肌梗塞不幸病逝，享年51歲。如今，4年過去了，明金成的遺孀也不禁在社群寫下這些日子以來的心境，讓網友看了十分心疼。

明金成的太太林沛締8日深夜透過臉書粉專「明金成導演+明太太的家」發文寫道：「二月，總是特別安靜⋯2/8，是明哥離開我的日子。也是我第一次真正明白，原來思念，是有重量的。」

她緩緩地說，雖然時間消逝，但2月8日這天始終留在她的心裡，不只是明金成離開的日子，也是她開始獨自承擔生活的起點，「這些年，學著一個人扛起生活，在想他的日子裡，繼續往前走。原來思念不是偶爾出現，而是悄悄變成日常的一部分。」

林沛締強調：「我沒有忘記，也從來不想忘記。不是因為不痛，而是因為那份愛，太深了。」於是她將這份想念永遠放在心裡，帶著丈夫的勇氣，持續地走下去。最後，她也向天上的丈夫喊話：「想你了，明哥。你一直都在。」承諾會延續明金成的精神。

網友們看完後紛紛打氣，「這些日子，看著倆寶貝慢慢長大，深知妳的不易，還是要為妳加油」、「妳的每一句都是愛，深深感動」、「加油～妳很棒，相信金成哥用另一種方式守護妳和寶貝們」、「是的，一直都在的，靈魂不滅，他一定感到很欣慰」。

